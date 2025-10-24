L'ultima finale nel 2023 TP

Messo in pausa due anni, il Torneo internazionale Under 19 di Bellinzona è pronto a tornare in scena dal 2 al 6 aprile 2026 per l'81esima edizione.

Il formato, che ha in Vittorio Silacci il direttore organizzativo, sarà di nuovo a 8 squadre, che rappresenteranno altrettanti paesi: al via ci saranno Bellinzona, Aces Youth Soccer Academy (Zimbabwe), All Japan High School Football Selection, Fluminense (Brasile), Gent (Belgio), Metz (Francia), Midtjylland (Danimarca) e Mjaellby (Svezia).

Inoltre verranno sperimentate due possibili nuove regole: i cambi volanti e il video support.