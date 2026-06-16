«Non è stata una scelta contro di me, ma a favore di Aebischer, che ha disputato una grande partita. È normale che ognuno voglia essere in campo, ma avevo iniziato il ritiro con qualche problema fisico. Quando sono entrato ho cercato di dare il mio contributo». Il 24enne guarda avanti: «La delusione per il pareggio è durata un giorno, ora è alle spalle. Mostreremo chi siamo e renderemo orgogliosi i tifosi».