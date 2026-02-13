All'81esimo minuto Fabian Rieder spreca un'occasione da gol praticamente fatta. Sul 3-0 avrebbe potuto chiudere definitivamente la sfida contro l'Algeria. Alla fine, però, la Nazionale si impone con autorità anche senza il suo gol e, di conseguenza, la delusione del 24enne resta contenuta.

Al 71esimo minuto Fabian Rieder entra in campo al posto di Ruben Vargas. Dieci minuti dopo, ha il 3-0 a portata di piede, ma sbaglia clamorosamente.

L'assist, in questo caso, lo serve persino il cognome del telecronista. Andrea Mangia, commentatore della «RSI», stenta a crederci: «E arriva Rieder che si mangia, si divora un gol già fatto...».

«Ma cosa si è mangiato? Ma cosa ha sbagliato? Ma che occasione! Ma no!», gli fa eco l'ex nazionale Blerim Džemaili al commento tecnico, che poi scherza prendendosi in giro e ricordando il colpo di testa fallito nei minuti finali dei supplementari contro l'Argentina ai Mondiali del 2014 in Brasile, che avrebbe regalato alla Svizzera il gol del pareggio. «Io coi piedi l'avrei fatto, forse con la testa no».

«Me la sono tenuta per la prossima partita»

Dopo la partita, nella mixed zone, a Rieder viene chiesto un commento sull’episodio. «Fa parte del calcio, ma bisogna accettarlo. Ovviamente è una cosa che mi infastidisce moltissimo. Ma l’importante è che abbiamo vinto e siamo passati al turno successivo».

In ogni caso, quel tiro sbagliato non dice molto sulle sue qualità e sulla sua prestazione. «Ho fatto alcune ottime azioni. Con quel gol avrei potuto premiare il mio impegno. Ma ormai è andata così e devo voltare pagina».

Il 24enne racconta di non aver visto la palla per un attimo e poi di averla colpita con il tallone. «Ovviamente devo migliorare, quella doveva entrare». Poi aggiunge con un sorriso: «Me la sono tenuta per la prossima partita».

A un certo punto, però, il centrocampista dell'Augsburg ne ha abbastanza. Alla terza o quarta domanda sul suo «non-gol», taglia corto: «Ho già risposto abbastanza a questa domanda». Difficile dargli torto.