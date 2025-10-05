Winterthur – Lugano 2:4 Super League | 8° turno | stagione 25/26 05.10.2025

Grazie ad uno strepitoso secondo tempo, durante il quale ha messo a segno quattro reti, il Lugano si è imposto 4-2 a Winterthur e ha conquistato 3 punti che gli permettono di occupare l'ottavo posto in classifica a -2 dal Sion sesto.

La partita della Schuetzenwiese è iniziata male per i bianconeri, puniti al 27' da Dansoko, mentre l'eurogol di Hunziker nei recuperi ha portato gli zurighesi in doppio vantaggio.

Nella ripresa gli uomini di Croci-Torti hanno però cambiato marcia e, dopo un palo di Marques, sono andati in rete con Bislimi, Dos Santos (primo gol in Super League), Behrens e Cimignani.