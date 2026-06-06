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Dopo la partita a Lugano Riola Xhemaili incontra Valon Behrami e Lara Gut-Behrami: «Ecco i consigli che mi han dato»

Sandro Zappella

6.6.2026

© no source

Due gol, un rigore sbagliato e un incontro speciale: dopo la bellissima vittoria contro Malta a Lugano, la calciatrice della Nazionale svizzera Riola Xhemaili racconta l'incontro con Valon Behrami e sua moglie Lara Gut-Behrami.

,

Patrick Lämmle, Sandro Zappella

06.06.2026, 12:05

06.06.2026, 13:00

Hai fretta? blue News riassume per te

  • Riola Xhemaili ha segnato due gol nella vittoria per 6-1 della Svizzera contro Malta, ma ha sbagliato per la prima volta un rigore.
  • Dopo la partita ha incontrato Valon Behrami e Lara Gut-Behrami. L'ex calciatore l'ha confortata dicendo che anche i migliori giocatori sbagliano i rigori.
  • Xhemaili ha elogiato la forte prestazione della squadra, la grande atmosfera che si respirava nella nuova arena di Lugano e si è rallegrata del sostegno dei tifosi.
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Riola Xhemaili ha segnato due reti nella vittoria per 6-1 contro Malta, giocata per la prima volta nella nuova AIL Arena di Lugano, ma ha anche sbagliato un rigore.

La prima nel nuovo stadio. Il battesimo dell'AIL Arena di Lugano è una festa: la Svizzera travolge Malta 6-1

La prima nel nuovo stadioIl battesimo dell'AIL Arena di Lugano è una festa: la Svizzera travolge Malta 6-1

Dopo la partita la giocatrice della Nazionale svizzera ha rilasciato un'intervista e ha rivelato chi l'ha consolata per il suo errore: «Valon Behrami mi ha detto che anche i migliori giocatori sbagliano i rigori. E se lo dice un Behrami, allora è vero».

L'ex calciatore della Nati ha assistito alla partita all'inaugurazione dello stadio sul Ceresio insieme alla moglie Lara Gut-Behrami.

I Behrami alla partita Svizzera-Malta a Lugano.
I Behrami alla partita Svizzera-Malta a Lugano.
screenshot: srf

Xhemaili li ha incontrati dopo l'incontro ed era raggiante quando si è avvicinata ai giornalisti per l'intervista.

Per lei l'incontro con l'ex giocatore è stato particolarmente speciale: «Quando ero ancora una bambina, mio padre mi diceva sempre che dovevo lasciare il cuore in campo come faceva Valon. Oggi l'ho incontrato e devo dire che è un tipo davvero in gamba».

Il 41enne le ha dato anche un consiglio: «Mi ha detto di tagliarmi un po' i capelli in modo che si possa vedere il nome sul retro della maglia».

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Divertimento in campo

Alla domanda sulla partita, Xhemaili parla di una grande prestazione di squadra: «Abbiamo giocato un buon calcio e segnato i gol in modo splendido. È stato divertente stare in campo».

Tuttavia, era piuttosto seccata per aver sbagliato il rigore: «Naturalmente volevo aiutare la squadra a segnare più gol per la differenza reti».

Non aveva mai sbagliato un rigore prima d'ora, per questo la cosa l'ha infastidita ancora di più, ha spiegato la 23enne. L'allenatore della Nati Rafel Navarro ha anche detto che ora deve esercitarsi.

L'atmosfera che si respirava all'inaugurazione dell'AIL Arena di Lugano era molto fresca, il campo era perfetto e i tifosi erano rumorosi: «Sentivamo che 8.000 persone facevano il tifo per la Svizzera. È stata una bella sensazione».

L'intervista a Riola Xhemaili (in svizzero-tedesco):

Riola Xhemaili: «Valon Behrami hat mir gesagt, auch die besten verschiessen Penaltys»﻿
1:55

Riola Xhemaili: «Valon Behrami hat mir gesagt, auch die besten verschiessen Penaltys»﻿

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