Il tecnico della Lazio Marco Baroni, in conferenza stampa a Roma, ha discusso della gara di ritorno dopo la pesante sconfitta per 2 a 0 patita in Norvegia.

Il tecnico spera di guidare i biancocelesti alla prima semifinale europea in 22 anni. «Abbiamo piena fiducia nella nostra squadra. Domani è una partita fondamentale e dobbiamo giocare senza ansia. Ci concentreremo su ciò che è necessario per ribaltare la situazione e daremo il massimo senza tirarci indietro».

Per quanto riguarda lo stato mentale ha spiegato: «Siamo una squadra giovane, e mentre riusciamo a controllare le energie fisiche, è più impegnativo gestire l'aspetto mentale».

Ha sottolineato la necessità di intensità: «Domani dobbiamo dare il massimo, sia in campo che fuori. Dobbiamo rimanere concentrati sulla nostra strategia, non solo sul risultato finale».

Il Bodo/Glimt è «una squadra ben organizzata, ma domani giocheremo come Lazio».

Ruben Amorim, coach del Manchester United

Il manager del Manchester United Ruben Amorim ha ammesso la sua «grande sorpresa» per il modo in cui i tifosi del club gli sono rimasti accanto nei momenti difficili.

L'ultimo scivolone dei Red Devils è arrivato al St James' Park con la deludente sconfitta per 4-1 contro il Newcastle United. Il risultato in Premier League è stato seguito da un altrettanto sconfortante pareggio per 2-2 contro il Lione nell'andata dei quarti di finale di Europa League.

L'Europa League «può cambiare non solo questa stagione, ma anche la prossima», ha continuato Amorim. «Ma vogliamo vincere, è davvero importante per il nostro club. Vincere una competizione».

«Quest'anno si sono sentiti molti cambiamenti nello staff, nella società, nei prezzi dei biglietti, in tutte queste cose. Stiamo cambiando, stiamo pensando al club, ma dobbiamo sistemare le cose. Dobbiamo iniziare dalle piccole cose in allenamento, dagli standard. Queste cose a volte sono più importanti che giocare la Champions League l'anno prossimo», ha concluso il coach dello United, un uomo davvero fuori dagli schemi del calcio.