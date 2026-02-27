The winning side in KC 📸 pic.twitter.com/zdoOjtsaHF — England (@England) June 15, 2026

I vice campioni d’Europa esordiscono con la sfida più ardua del Gruppo L, un big match contro la squadra del veterano Luka Modric (40 anni) che si disputerà ad Arlington, a ovest di Dallas, prima di affrontare le squadre meno quotate del Ghana e, soprattutto, di Panama.

Una prima prova contro la vecchia rivale croata

La Croazia riporta alla mente brutti ricordi all’Inghilterra, poiché è stata proprio lei a eliminarla nelle semifinali dei Mondiali 2018 in Russia, il loro ultimo scontro in un grande torneo.

L’arbitro designato per la rivincita di mercoledì, Clément Turpin, evoca ricordi altrettanto dolorosi per il commissario tecnico Thomas Tuchel: aveva giudicato «catastrofica» la prestazione del francese in una serata di Champions League con il Bayern Monaco, nell’aprile 2023.

I saluti pre partita saranno forse freddi, ma la temperatura promette di essere alta sul campo dello stadio di Dallas, sede abituale dei «Cowboys» di NFL, tra le due favorite del girone.

Per quanto la Croazia sia un paese scarsamente popolato (meno di 4 milioni di abitanti censiti), dispone di una squadra classificata all'11esimo posto nella classifica mondiale, abituata a dare filo da torcere alle grandi nazionali.

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

L'Inghilterra conosce bene molti dei suoi migliori giocatori, come Josko Gvardiol e Mateo Kovacic del Manchester City, l'ex ala del Tottenham Ivan Perisic e, naturalmente, il capitano Modric, anch'egli ex giocatore degli Spurs, Pallone d'Oro 2018 quando militava nel Real Madrid.

«È probabilmente il miglior centrocampista contro cui abbia mai giocato in carriera», ha dichiarato domenica il nazionale inglese Jordan Henderson parlando dell'attuale giocatore del Milan.

«Sono un suo grandissimo fan e spero che, contro di noi, non giochi così bene come sappiamo è in grado di fare».

Una potenza di fuoco impressionante

Anche l’Inghilterra dispone di munizioni di grosso calibro, a cominciare dal capocannoniere Harry Kane e dal suo assist-man Jude Bellingham.

E poi ci sono le ali che fanno scintille Gordon

Rashford

Saka

Madueke

Un centrocampo compatto e perfettamente equilibrato

Anche il centrocampo è ricco di talenti, con i giovani Elliot Anderson e Kobbie Mainoo, l'esperto Henderson e il brillante Declan Rice, che a soli 27 anni è il leader del centrocampo dell’Arsenal.

Il punto debole di una rosa ambiziosa

I dubbi riguardano soprattutto la difesa, a causa della mancanza di esperienza di alcuni giocatori e delle preoccupazioni relative alle condizioni fisiche di altri.

Due dei titolari previsti, John Stones al centro e Reece James sulla destra, ad esempio, hanno trascorso così tanto tempo in infermeria che la loro carriera in nazionale è stata costellata di diverse interruzioni negli ultimi anni.

Stones esce da una stagione con sole 18 presenze con il Manchester City, con pochissime presenze da titolare da novembre in poi. Per quanto riguarda James invece, la sua fine d’anno con il Chelsea è stata compromessa da problemi fisici, un tema ricorrente per lui.

Il suo sostituto, Tino Livramento, si è infortunato al polpaccio durante l’allenamento di domenica e la sua assenza è stata annunciata martedì. Il giovane terzino del Newcastle è stato sostituito in rosa da Trevoh Chalobah, difensore centrale del Chelsea in grado di ricoprire il ruolo di terzino destro, che vanta una sola presenza in Nazionale.

Questo è l’altro dato che può preoccupare i tifosi dei Three Lions. In difesa, i giocatori disponibili (Quansah, Guéhi, O’Reilly, Konsa, Burn, Spence) non hanno tutti esperienza a livello internazionale.

In questo contesto, la decisione di non convocare Luke Shaw (Manchester United) e Trent Alexander-Arnold (Real Madrid) rischia di sollevare un polverone in caso di insuccesso negli Stati Uniti.

I Three Lions vogliono finalmente concretizzare

L’Inghilterra si schiera comunque tra le favorite per il titolo, determinata a porre fine all’interminabile periodo di magra della propria nazionale, priva di trofei sin dai Mondiali del 1966, disputati in casa.

«Quando guardo la squadra (attuale) che mi circonda, vedo il talento che abbiamo, la passione, la fiducia. Abbiamo dei veri vincitori, dei veri leader. Se ci crediamo, penso che possiamo arrivare fino in fondo» Bukayo Saka Ala dell’Arsenal

La prima prova contro la Croazia ci permetterà di fare maggiore chiarezza.