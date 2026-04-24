Ecco svelate le immagini scioccanti di Diego Maradona sul letto di morte

Il secondo processo sulla morte di Diego Maradona è iniziato una settimana fa. KEYSTONE

Le immagini e la descrizione dettagliata di Maradona - con lo stomaco «gonfio come un pallone» sul letto di morte - hanno scioccato e commosso giovedì, durante il processo in Argentina all'équipe medica, accusata di una possibile negligenza fatale nei confronti della leggenda del calcio.

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Aveva molto edema, il viso molto gonfio, edema agli arti e l'addome gonfio. Come un pallone», ha descritto Juan Carlos Pinto, medico d'urgenza intervenuto con l'ambulanza il 25 novembre 2020 nella casa di Tigre (a nord di Buenos Aires), dove Maradona si stava riprendendo.

«L'addome era molto gonfio. Poteva trattarsi di grasso, visto che era obeso, oppure di liquido. In questo caso, erano presenti entrambi: un paziente obeso con ascite», ossia un versamento nell'addome, ha aggiunto il medico.

All'udienza è stato inoltre mostrato un video di 17 minuti realizzato dalla polizia scientifica. Le immagini mostrano l'ex giocatore sul letto di morte, con indosso pantaloncini da calcio e una maglietta nera, sollevata su un ventre deforme e fortemente gonfio.

In precedenza, il pubblico ministero aveva mostrato una grande fotografia del corpo. Gianinna, una delle figlie di Maradona, già in lacrime durante la descrizione del dottor Pinto, ha smesso di guardare. Per tutta la durata del video ha tenuto il viso nascosto tra le mani.

Sette professionisti sanitari - tra cui medici, psichiatri, psicologi e infermieri - sono stati nuovamente processati questa settimana a San Isidro, vicino a Buenos Aires, per una presunta negligenza fatale nelle cure prestate a Maradona nelle ultime settimane della sua vita.

L'idolo argentino, campione del mondo nel 1986, è morto all'età di 60 anni a causa di una crisi cardiorespiratoria e di un edema polmonare, nel letto di una residenza in affitto dove si trovava in convalescenza dopo un intervento neurochirurgico non complicato.

La sua stanza è stata messa in discussione

Un agente di polizia e il medico che ha testimoniato giovedì hanno anche sottolineato l'inadeguatezza della casa di riposo.

«Non c'era un defibrillatore, né ossigeno, niente. Nella stanza non c'era nulla che indicasse che il paziente era ricoverato a casa», ha detto il dottor Pinto.

«Per quanto mi riguarda, era una stanza normale, non un luogo dove qualcuno veniva curato. Era come una stanza di casa mia», ha detto il sovrintendente Lucas Farias, uno degli agenti di polizia arrivati il giorno del decesso.

Gli imputati rischiano pene comprese tra gli 8 e i 25 anni di carcere. Negano ogni responsabilità, sostenendo che il loro ambito di competenza e il ruolo svolto - limitato e segmentato - non abbiano alcun legame con le cause naturali della morte.

Un primo processo era stato annullato nel maggio 2025, dopo oltre 20 udienze, in seguito a uno scandalo: una dei tre giudici aveva infatti collaborato segretamente alla produzione di una serie documentaristica sul caso, con se stessa come protagonista. In seguito è stata destituita.

L'attuale secondo processo, con due udienze a settimana, potrebbe protrarsi fino a luglio.