La confessione Mondiali '98, clamorosa ammissione sulla Francia di Zidane, della ministra antidoping: «Non dovevo più dar loro fastidio»

«È stato un passo indietro»: l'ex ministra francese dello Sport Marie-George Buffet ha ammesso che i suoi servizi avevano sospeso i controlli antidoping a sorpresa sulla nazionale francese di calcio prima dei Mondiali del 1998, dopo un primo controllo che aveva suscitato un'ondata di polemiche. In passato, però, aveva sempre negato questa circostanza. Lo ha dichiarato lunedì a BFMTV.