La confessione
Mondiali '98, clamorosa ammissione sulla Francia di Zidane, della ministra antidoping: «Non dovevo più dar loro fastidio»
La nazionale francese aveva conquistato il suo primo titolo mondiale nel 1998.
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«È stato un passo indietro»: l'ex ministra francese dello Sport Marie-George Buffet ha ammesso che i suoi servizi avevano sospeso i controlli antidoping a sorpresa sulla nazionale francese di calcio prima dei Mondiali del 1998, dopo un primo controllo che aveva suscitato un'ondata di polemiche. In passato, però, aveva sempre negato questa circostanza. Lo ha dichiarato lunedì a BFMTV.
Nel documentario «Zidane, la nascita di una leggenda», dedicato al nuovo commissario tecnico dei Bleus ed ex campione del mondo del 1998, l'ex ministra del governo Jospin (1997-2002) torna sulla polemica scatenata da un controllo a sorpresa sui giocatori francesi durante un ritiro a Tignes nel 1997.
I giocatori, il loro allenatore Aimé Jacquet e la Federazione francese avevano criticato aspramente questi controlli, accusandoli di ostacolare la preparazione dei Bleus.
Tutti i test delle urine erano risultati negativi.
Intervistato nel documentario, Alain Garnier, l'ex medico inviato a Tignes dal Ministero dello Sport per effettuare i controlli, riferisce che la signora Buffet gli aveva confermato la direttiva: «Non dovevo più dare fastidio ai Bleus fino ai Mondiali».
«In parole povere, niente più controlli a sorpresa», dichiara, precisando che, a suo dire, la direttiva era stata impartita solo verbalmente.
«Dopo i Mondiali, abbiamo ripreso la lotta»
«Se lo dice il dottor Garnier, sì, allora era vero», risponde l'ex ministra, spiegando di non ricordare esattamente le parole pronunciate al medico.
«Non l'abbiamo detto proprio così, ma il senso è lo stesso. È stato un passo indietro (nella lotta al doping)».
«E dopo (i Mondiali), abbiamo ripreso la lotta (antidoping)», aggiunge la Buffet, che nel 1999 promuoverà la prima legge sulla lotta antidoping in Francia.
«Probabilmente ci è stata trasmessa la direttiva a livello dei ministeri», sostiene, interrogata sull'origine della decisione di non sottoporre più a controlli i giocatori francesi, che, secondo Garnier, proveniva da Matignon.
Marie-George Buffet, che aveva dichiarato di aver subito pressioni «di ogni tipo» in quel periodo, aveva finora negato di aver dato istruzioni per sospendere i controlli a sorpresa.
«Non abbiamo mai dato alcuna direttiva in tal senso», aveva dichiarato sotto giuramento davanti a una commissione senatoriale nel 2013.