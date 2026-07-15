Calcio, Italia
Rocchi e Inter, archiviate le inchieste per frode sportiva
Gianluca Rocchi
KEY
La Procura di Milano ha chiesto l'archiviazione per Gianluca Rocchi, ex designatore arbitrale indagato per frode sportiva.
L'inchiesta riguardava le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione appena terminata. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine. Gli atti sono stati però inviati alla giustizia sportiva e al Coni per valutare eventuali illeciti. Anche l'Inter era stata iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa degli enti, ma è pure stata diposta l'archiviazione.