L'inchiesta riguardava le assegnazioni di arbitri in 4 partite, tra cui Torino-Inter della stagione appena terminata. Dopo due anni di indagine, i pm hanno concluso che non ci fu alcuna combine. Gli atti sono stati però inviati alla giustizia sportiva e al Coni per valutare eventuali illeciti. Anche l'Inter era stata iscritta nel registro degli indagati per responsabilità amministrativa degli enti, ma è pure stata diposta l'archiviazione.