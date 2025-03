Rodriguez accoglie blue Sport a Siviglia 19.03.2025

Il difensore della Nazionale svizzera di calcio, Ricardo Rodriguez, apre la porta di casa sua a Siviglia e parla della vita fuori dal campo con la compagna Nicole e i figli Santiago (3 anni) e Cruz (8 mesi).

Michael Wegmann

Hai fretta? blue News riassume per te Ricardo Rodriguez è solito tenere rigorosamente separate la vita professionale e quella privata. Per una volta fa un'eccezione. La stella della nazionale riceve in esclusiva blue Sport a casa sua, a Siviglia.

Il calciatore dà uno sguardo alla sua vita familiare e parla della sua nuova vita con la sua compagna di lunga data Nicole e i loro figli Santiago (3 anni) e Cruz (8 mesi).

Il papà sarà assente per qualche giorno a partire da oggi. Si trasferisce nel ritiro della nazionale a Faro, in Portogallo. Le partite contro l'Irlanda del Nord e il Lussemburgo saranno le sue partite internazionali numero 126 e 127. Mostra di più

Sia che si tratti di vestirlo che di giocare, il giocatore della Nazionale Ricardo Rodriguez sta vivendo un momento difficile con il figlio Santiago di tre anni. Quando blue Sport è andato a trovare la famiglia Rodriguez a Siviglia, il bimbo preferisce passare il tempo con la mamma Nicole.

Il difensore del Siviglia la prende con filosofia. «Al momento ho vita difficile. Se lui è come ero io da bambino, probabilmente ci vorrà ancora un po' di tempo. Ero un mammone», dice sorridendo.

La famiglia Rodriguez si è allargata di recente. Santiago ha avuto un fratellino, Cruz, proprio il giorno della finale degli Europei, il 14 luglio 2024. Anche se il neonato è di solito «calmo e sorridente», la vita dei genitori è cambiata da quando improvvisamente ci sono due bambini in giro per casa. «Io e Nicole dormiamo meno e siamo impegnati senza sosta».

«Nicole fa la maggior parte del lavoro»

Ma il 32enne non si lamenta, anzi. «Mi piace quando le cose vanno bene». Rodriguez dà una mano in casa, a volte qui, a volte là. Per quanto il suo lavoro di calciatore professionista, con tutti i viaggi e i soggiorni in albergo, glielo consenta.

«Faccio molto con i ragazzi e do anche una mano in casa. Ma devo essere sincero: Nicole fa la maggior parte del lavoro e le sono molto grato per questo».

Il fatto che suo padre giochi contro le più grandi stelle del mondo come Mbappé o Vinicius, weekend dopo weekend, non è ancora di grande interesse per Santiago.

Così qualche settimana fa non si è accorto della vittoria per 2-1 sul Real Madrid. Il piccolo Rodriguez preferiva giocare con i figli dei compagni di squadra del papà o dedicarsi ai biscotti al cioccolato.

Anche a casa, il calcio non è il gioco preferito del bimbo in questo momento. Dov'è la febbre del calcio che ha attanagliato Ricardo e i suoi fratelli Roberto e Francisco fin da piccoli?

«Forse arriverà - dice Rodriguez e ride - ma al momento preferisce giocare con gli animali o vuole confrontarsi con me. Va bene così, deve solo divertirsi e fare quello che vuole. Io sosterrò sempre i ragazzi».

«Abbiamo pace e tranquillità...»

La famiglia vive a Siviglia, non in centro, ma un po' fuori città. «Qui abbiamo pace e tranquillità, tanto spazio e una piscina». Questa viene utilizzata soprattutto in estate, quando in Andalusia può fare molto caldo.

La famiglia si sente a casa. «È una città bellissima – dice Rodriguez – il sole splende sempre quando ci alziamo al mattino. È molto piacevole».

Solo sul cibo hanno dovuto fare qualche concessione. Del resto, dopo sette anni passati fra Milano e Torino, il confronto non è del tutto equo, visto che entrambi amano la cucina italiana.