Lo scontro diretto con i padroni di casa sarà anche decisivo per il primo posto. «Vogliamo vincere. In un torneo come questo avere qualche giorno in più di recupero può fare una grande differenza», ha detto in conferenza stampa Ricardo Rodriguez. A tenere banco in casa rossocrociata è soprattutto la questione dell'undici, con Manzambi e Vargas che potrebbero guadagnarsi una maglia da titolare dopo la loro ottima prestazione da subentrati contro la Bosnia ed Erzegovina, ma nessuno si è esposto al riguardo.