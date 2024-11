Roma Imago

La Roma è stata bloccata sull'1-1 dall'Union St.Gilloise.

Swisstxt giallorossi restano così fermi ad una vittoria nella fase campionato di Europa League.

Continuano invece l'ottimo percorso nella competizione e salgono a 10 punti Galatasaray, Eintracht Francoforte e Athletic Bilbao.

I turchi hanno superato per 3-2 il Tottenham, finora a punteggio pieno, mentre i tedeschi di Amenda si sono imposti per 1-0 sullo Slavia Praga.

Delusioni invece per gli altri elvetici impegnati, con Duah che è stato sconfitto per 2-1 dai baschi e Mbabu battuto per 2-0 dallo Steaua Bucarest.

