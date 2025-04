El Shaarawy KEY

E' finita in parità la sfida dell'Olimpico tra Roma e Juventus, due delle 6 squadre racchiuse in 6 punti in lotta per un posto in Champions.

Swisstxt

Al vantaggio ospite di Locatelli ha risposto nella ripresa Shomourodov. La Lazio ha vinto lo scontro diretto con l'Atalanta, sempre 3a nonostante il ko.