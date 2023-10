Pari

La Romania ha mancato il sorpasso virtuale sulla Svizzera.

Nel Gruppo I di qualificazione a Euro 2024 infatti, la Bielorussia ha fermato sullo 0-0 gli uomini di Iordanescu, che restano dunque al secondo posto portandosi a quota 13 punti, uno in meno dei rossocrociati e due in più di Israele. Con gli occhi di Sommer e compagni puntati addosso, nel campo neutro del Szusza Ferenc Stadion di Budapest la Romania ha senz’altro creato più occasioni degli avversari ma non è mai riuscita a trovare il guizzo vincente. Nell’altro incontro del girone il Kosovo ha sbancato Andorra 3-0.

Swisstxt