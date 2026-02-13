In sintesi Il Brasile è stato eliminato agli ottavi per mano della Norvegia, non succedeva dal 1990.

Molti mettono sotto accusa lo stile di gioco di Carlo Ancelotti.

Romario, leggenda del calcio brasiliano, attaccante che in carriera ha segnato oltre 700 reti, è furioso: «Non può rimanere il commissario tecnico del Brasile».

L'oggi senatore di Rio de Janiero è lapidario: «Se fossi stato a capo della federazione, sarei entrato nello spogliatoio, gli avrei detto di andare all'inferno». Riepilogo creato con

Non è la Seleção di Pelé, Garrincha e Zagalo, nemmeno quella di Zico, Eder e Socrates, tantomeno quella di Ronaldo, Dunga e Romario. Ma i penta-campioni avevano le loro chanche, il mondo del calcio li metteva tra i favoriti per la vittoria finale.

Così i brasiliani sono ancora indignati per l'eliminazione della loro nazionale dai Mondiali per mano della Norvegia. Usciti agli ottavi di finale per la prima volta da Italia '90.

Sotto accusa anche lo stile di gioco di Ancelotti, che non è piaciuto a molti nel paese, incluso l'ex attaccante Romario.

Romario: Il Brasile dovrebbe licenziare Ancelotti

«Non può rimanere il commissario tecnico del Brasile», ha dichiarato Romario a «Sky Sport Italia».

«Se fossi stato a capo della federazione, sarei entrato nello spogliatoio, gli avrei detto di andare all'inferno e gli avrei stracciato il contratto all'istante. La partita contro la Norvegia è stata una vergogna. Lo avrei anche portato in tribunale. Poi vedremo cosa succederà, ma non può restare. Non riuscivo nemmeno a capire cosa stesse cercando di fare in campo», ha continuato l'ex giocatore di PSV, Barcellona, Flamengo, Valencia e Vasco de Gama.

Carlo Ancelotti non è riuscito a riportare la Coppa del Mondo in Brasile. FR110666 AP

«Ha sostituito Bruno Guimaraes e ha allargato Ederson. Lo ha fatto perché non aveva convocato nessun altro terzino».

Secondo lui, visto l'infortunio di Wesley, ci sarebbero state più valide alternative a Ederson in quel ruolo.

Romario, un attaccante senza pari, dall'ego smisurato

Per i più giovani, vale la pena ricordare che l'attuale senatore senior di Rio de Janeiro, è considerato uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, e non solo in Brasile.

Ha segnato oltre 700 gol tra club e nazionale ed è uno dei soli cinque giocatori ad aver segnato 100 gol con tre squadre diverse.

Romário è stato protagonista con il Brasile nella vittoria della Coppa del Mondo del 1994, ricevendo il premio come miglior giocatore del torneo. Nel 1999 si è classificato quinto nel sondaggio online FIFA Player of the Century, nel 2002 è stato inserito nella FIFA World Cup Dream Team.

«Ancelotti ha perso e continuerà a perdere»

«Avevamo Dunga. Ha perso e se n'è andato. Avevamo Luiz Felipe Scolari; ha vinto il Mondiale, quindi è rimasto. Avevamo Tite. Ha perso, è rimasto e poi ha perso di nuovo», ha continuato l'oggi 60enne parlando del posto di ct della nazionale brasiliana.

«Ora abbiamo questo dannato Ancelotti, che ha perso e continuerà a perdere. Ha commesso molti errori in questo Mondiale e nessuno di voi giornalisti dice una parola. Se fosse un allenatore brasiliano, lo avreste già fatto a pezzi. Ma siccome è straniero, nessuno dice niente».

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Romario è stato un attaccante che meriterebbe forse più credito nell'olimpo dei più grandi di sempre, un giocatore di altri tempi, padrone del campo, delle feste e totalmente sicuro di sé stesso.

Il grande Johan Cruyff, suo allenatore al Barcellona, disse che il brasiliano era il miglior attaccante che avesse mai allenato.

L'olandese raccontò che una volta Romario gli chiese una pausa per andare in Brasile per il Carnevale, e Cruyff gli pose una condizione: segnare 2 gol. Lui segnò 2 gol contro il Real Madrid in 20 minuti e chiese di essere sostituito, dicendo all'allenatore: «L'aereo parte tra un'ora...».

Si fece sostituire e partì.