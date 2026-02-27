La sua Olanda è stata eliminata dal Marocco ai calci di rigore. Il giorno dopo Ronald Koeman ha dato le dimissioni dal suo ruolo di ct, ma l'aspetto sportivo c'entra poco.

In sintesi Ronald Koeman ha lasciato la guida della Nazionale olandese.

Gli Oranjie non sono riusciti a superare lo scoglio dei sedicesimi di finale, battuti dal Marocco ai calci di rigore.

«È un addio con sentimenti contrastanti. Naturalmente mi sarebbe piaciuto concludere la mia avventura con l’Oranje con un titolo mondiale. Purtroppo, quel sogno è rimasto irrealizzato».

Ma il vero motivo per lasciare il suo ruolo di ct - e forse il calcio per sempre - è legato alla salute della moglie, alla quale è stato recentemente diagnosticato un tumore al seno.

«Gli ultimi anni mi hanno fatto capire ancora una volta che ci sono cose più importanti del calcio. Il calcio è stata la mia vita, ma la salute non ha prezzo».

I Paesi Bassi erano arrivati al torneo con grandi speranze, ma hanno deluso le aspettative, uscendo ai sedicesimi di finale dopo aver superato la fase a gironi senza subire alcuna sconfitta.

Ronald Koeman aveva inizialmente rifiutato di rilasciare dichiarazioni definitive sul proprio futuro all’indomani della sconfitta ai rigori di lunedì a Monterrey, ma un secondo mandato deludente alla guida della squadra faceva presagire che se ne sarebbe andato tra una raffica di critiche da parte dei media olandesi.

«Nessuno è più deluso di me»

Così, il 63enne ha pubblicato un post sui social media dopo la conferma delle sue dimissioni.

«Ieri sera ho preso la decisione di porre fine al mio incarico di commissario tecnico della Nazionale olandese», ha scritto. «Tutti noi sognavamo un Mondiale in cui avremmo scritto la storia. Non è andata così. Nessuno è più deluso di me per questo. Come commissario tecnico, ti assumi questa responsabilità. L’ho sempre sentita e continuerò sempre a sentirla».

@Instagram

«È un addio con sentimenti contrastanti. Naturalmente mi sarebbe piaciuto concludere la mia avventura con l’Oranje con un titolo mondiale. Purtroppo, quel sogno è rimasto irrealizzato».

Ma soprattutto prevale l’orgoglio. «Orgoglio per tutto ciò che il calcio mi ha dato, per le persone che ho incontrato e per il fatto di aver potuto trasformare la mia più grande passione nella mia professione».

Per stare accanto alla moglie Bartina

L'olandese, al suo secondo mandato come commissario tecnico della nazionale, ha dichiarato che ora si concentrerà sul trascorrere del tempo con la sua famiglia.

Come riportato da nltimes.nl, a sua moglie Bartina è stato recentemente diagnosticato un tumore al seno.

L'ex calciatore ha inoltre lasciato intendere che potrebbe ritirarsi definitivamente dall’attività di allenatore.

«Gli ultimi anni mi hanno fatto capire ancora una volta che ci sono cose più importanti del calcio. Il calcio è stata la mia vita, ma la salute non ha prezzo».

@Instagram

«Quando una persona che ami sta affrontando una dura battaglia, la tua prospettiva cambia. Mia moglie mi ha sostenuto e incoraggiato ogni giorno a portare a termine il mio lavoro come allenatore della nazionale, nonostante la sua malattia. Questa è una testimonianza di incredibile forza. Le sono grato più di quanto potrò mai esprimere a parole».

«Ho deciso che ora è il momento giusto per trascorrere più tempo con mia moglie, i miei figli e i miei nipoti. In questo momento, mi sembra la decisione giusta e più naturale».

Secondo mandato dopo quello del 2018

I Paesi Bassi avevano raggiunto almeno gli ottavi di finale in otto precedenti partecipazioni ai Mondiali, compresa una presenza nei quarti di finale quattro anni fa.

Ricordiamo che il 63enne ha assunto la guida della nazionale dopo l’ultimo Mondiale in Qatar quattro anni fa, che sotto la guida di Louis van Gaal raggiunse i quarti di finale.

Gli olandesi hanno raggiunto le semifinali degli Europei del 2024. L'ex giocatore di PSV, Ajax, Feyenoord e Barcellona aveva già allenato la nazionale del suo Paese dal febbraio 2018, prima di lasciare improvvisamente l’incarico nell’agosto 2020 per assumere la guida del Barcellona.

I ringraziamenti della federazione

Director of Professional Football Marianne van Leeuwen also expressed her appreciation for the departing head coach.



"Ronald gave everything he had for the Netherlands national team, even during a personally challenging period in his life. He always conducted himself with… — OnsOranje (@OnsOranje) June 30, 2026

La direttrice tecnica olandese Marianne van Leeuwen ha reso omaggio all’allenatore uscente.

«Ronald ha dato tutto se stesso per la Nazionale olandese, anche durante un periodo della sua vita particolarmente difficile dal punto di vista personale».

«Si è sempre comportato con dignità e professionalità ed è stato un ambasciatore eccezionale per il calcio olandese. Soprattutto, questo è un momento di gratitudine».

«A nome della KNVB, auguriamo a Ronald, a sua moglie e alla sua famiglia tutto il meglio per il futuro».