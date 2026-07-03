La leggenda del calcio brasiliano Ronaldinho sta per tornare in campo all’età di 46 anni dopo aver firmato con il Ravenna, squadra italiana di Serie C. L’ex vincitore del Pallone d’Oro, della Coppa del Mondo e della Champions League non gioca a calcio a livello professionistico dal settembre 2015. Cosa ci fa a Ravenna?

Hai fretta? blue News riassume per te Ronaldinho, a 46 anni, ha firmato per il Ravenna, club della Serie C italiana.

Solo una mossa di marketing? Il brasiliano tornerà a giocare? «Perché no?», risponde colui che in carriera ha vinto il Pallone d'Oro, la Coppa del Mondo e la Champions League.

L'ultima partita ufficiale l'ha giocata nel 2015, con la maglia della Fluminense.

Perché Ravenna? Per il suo rapporto con Ignazio Cipriani, imprenditore e proprietario della società emiliana. Braida, Galliani e Pato - ex milanisti - sarebbero anche coinvolti nel progetto.

L'imprenditore sogna, con l'aiuto di Ronaldinho, di compiere il favoloso percorso fatto dal Como, che nel giro di sette anni è passato dalla Serie C alla Champions League.

«Non vedo l’ora di scendere in campo e scrivere una nuova, bellissima storia insieme a Ignazio Cipriani e alla famiglia Cipriani. Il calcio è sempre stato per me fonte di gioia, e sono entusiasta di portare questo spirito al Ravenna. Che la magia abbia inizio!».

Queste sono le parole di Ronaldo de Assis Moreira, meglio noto come Ronaldinho, dopo aver firmato a grande sorpresa, un contratto da giocatore con il piccolo club italiano.

Il Ravenna, che nel 2025/26 si è classificato terzo nel Gruppo B della Serie C, ha dichiarato nel proprio comunicato stampa che l’ingaggio del brasiliano è «più che simbolico», nonostante la sua età avanzata e il lungo periodo trascorso lontano dai campi.

«Ronaldinho entra a far parte del Ravenna FC by Cipriani come calciatore: si tratta di uno degli acquisti più significativi nella storia del club e di un momento che pone Ravenna al centro dell’attenzione calcistica mondiale», si legge nel comunicato.

In un'intervista alla «Gazzetta dello Sport», il brasiliano non esclude di giocare ancora a 50 anni: «Perché no?», dice.

Ultima volta in campo 11 anni fa

Secondo Transfermarkt, l’ultima partita ufficiale disputata dal 46enne risale al 26 settembre 2015, quando il Fluminense si impose per 2-0 sul Goiás.

Il calciatore brasiliano ha trascorso gli anni d’oro della sua carriera al Barcellona, dove ha segnato 94 gol e vinto due titoli della Liga e la Champions League, e al Milan, con cui ha conquistato la Serie A nella stagione 2010/11.

Perché Ravenna?

Secondo la «Gazzetta dello Sport», lo stretto rapporto di Ronaldinho con Ignazio Cipriani e altre figure coinvolte nel progetto del Ravenna, come l’ex dirigente del Milan Ariedo Braida, è stato determinante per la concretizzazione del trasferimento.

L’ex amministratore delegato del Milan Adriano Galliani e l’ex attaccante rossonero Pato erano tra i presenti alla conferenza stampa di presentazione tenutasi mercoledì a Miami.

Alla domanda sul perché avesse scelto la squadra di terza divisione, Ronaldinho ha risposto: «Perché siamo buoni amici e dopo tanti anni ho trovato un grande progetto, che credo farà la storia. Questo ha reso la decisione semplice, diretta, facile. Si è presentata questa opportunità e sono molto felice di averla colta».

«Ignazio e io abbiamo idee molto simili ed è per questo che stiamo compiendo una scelta così unica. Entrambi vogliamo che il Ravenna ottenga buoni risultati e pensiamo di stare realizzando qualcosa di veramente meraviglioso».

Chi è Ignazio Cipriani

AP

Il Ravenna è di proprietà di Ignazio Cipriani, un imprenditore originario della storica città emiliano-romagnola.

La sua famiglia ha costruito la sua fortuna con il marchio di ristoranti Cipriani e ha vissuto negli Stati Uniti per oltre 20 anni prima di entrare nel mondo del calcio italiano due anni fa.

L'imprenditore ha acquisito il Ravenna nel 2024 insieme al partner di investimento Black Duck e guarda con ambizione al futuro.

«Dopo 24 anni negli Stati Uniti, Ravenna rimane il luogo che considero casa mia. Il mio legame con la mia città natale e la mia passione per il calcio hanno reso questa opportunità una scelta naturale».

Sul modello del Como

Ronaldinho è stato l'idolo di Cipriani da ragazzo.

«Spero che il suo coinvolgimento ispiri una nuova generazione di tifosi ad appassionarsi al Ravenna FC e a diventare parte di ciò che stiamo costruendo per il futuro», ha detto il nipote dell'inventore del cocktail Bellini.

Il patron e i tifosi del Ravenna sperano che il club possa emulare il successo del Como, - così come tenta anche il Venezia - che nel giro di sette anni è passato dalla Serie C alla Champions League in seguito all’acquisizione da parte dei miliardari indonesiani, i fratelli Hartono, nel 2019.