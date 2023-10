Instagram

Fabio Paim era considerato un prodigio del pallone, uno che sarebbe diventato il miglior calciatore del mondo. Ma invece di salire sul palco per ricevere il Pallone d'Oro, il portoghese è finito in prigione. La sua è una storia che va raccontata, che lui stesso porta in giro nella speranza che altri non facciano i suoi stessi errori.

«Se pensate che io sia bravo, aspettate di vedere Fabio Paim. È più bravo di me», disse un giovane Cristiano Ronaldo nel 2003, quando firmò per il Manchester United.

Paim era tre anni più giovane di CR7 e i due avevano fatto parte dell'accademia dello Sporting Lisbona.

All'età di 14 anni, il ragazzino portoghese era già osservato da vicino dal Manchester United, Real Madrid e dal Barcellona.

A 20 anni passò al Chelsea

A 20 anni il super talento si trasferì al Chelsea per 400'000 euro, trovandosi improvvisamente a guadagnare tanti, molti soldi. Denaro che iniziò a spendere in auto costose e nei vizi peggiori.

La sua storia, a 36 anni, è fatta di rimpianti.

«Credo avrei potuto vincere il Pallone d'Oro»

Alla domanda se avesse potuto vincere il Pallone d'Oro, la Champions League e persino la Coppa del Mondo con il Portogallo, Paim ha risposto a «SunSport»: «Sì, credo di sì. Cristiano l'ha fatto e anch'io avrei potuto».

Già, perché a 13 anni era così bravo che lo Sporting gli dava 5mila euro a settimana, più un incredibile bonus annuale di 150'000 euro. Ogni compleanno coincideva con un aumento, considerevole... fino ai vent'anni, quando partì per l'Inghilterra.

Fabio, da quando aveva 13 anni, è stato colui che ha portato più denaro in famiglia.

Poi arrivarono le macchine, le donne, le feste e la droga.

2 anni dopo, l'ascesa in terza categoria

A 22 anni il portoghese è tornato a casa, al Real Massama, un club di terza categoria, da lì ha accettato le offerte di club cinesi, angolani, lituani, qatarioti e anche maltesi; stipendi che gli hanno permesso di finanziare, in parte, uno stile di vita sopra le righe.

Paim ha spiegato al tabloid inglese: «Poiché guadagnavo molto denaro, mi sono illuso di non dover fare sforzi. È impossibile per una persona come me diventare milionaria».

Mi pento di alcune mie decisioni. Il talento c'era, ma la mia mente no. La mia mente era occupata da donne, feste e droghe varie, insomma da tutto ciò che non fosse il calcio».

Poi, la prigione

Nel 2019 è stato arrestato perché sospettato di traffico di droga.

Amarissimo è stato questo periodo, beffarda la scelta della struttura carceraria: questa si trovava a pochi passi dalla sede dell'associazione calcistica portoghese Cidade do Futebol, dove Ronaldo e compagni si allenavano in preparazione dell'Europeo del 2020.

«Ronaldo non è di questo mondo, eppure io potevo fare più di lui, solo che non avevo la sua etica del lavoro».

Oggi vuole aiutare i giovani

Per questo, oggi, il portoghese si adopera con giovani calciatori e le loro famiglie, rendendoli attenti ai rischi dei guadagni precoci.