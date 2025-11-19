  1. Clienti privati
Visita del principe saudita Ronaldo e Musk si divertono al sontuoso banchetto della Casa Bianca

SDA

19.11.2025 - 16:58

ats

La superstar del calcio portoghese Cristiano Ronaldo e il miliardario Elon Musk hanno partecipato alla sontuosa cena organizzata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca martedì in onore di Mohammed bin Salman, il principe ereditario saudita in visita.

Keystone-SDA

19.11.2025, 16:58

Cristiano Ronaldo gioca attualmente per il club saudita Al Nassr, come molti professionisti a fine carriera che sono stati sedotti dagli sfarzosi stipendi del regno. Il portoghese, il cui contratto con il club saudita scade quest'estate, era in primo piano, non lontano da Donald Trump.

«Sapete, mio figlio è un grande fan di Ronaldo», ha detto il presidente nel suo discorso pre-cena, aggiungendo che Barron, 19 anni, ha incontrato la superstar.

Il mondo del calcio è stato rappresentato anche dal presidente della FIFA Gianni Infantino, in una nuova apparizione alla Casa Bianca in vista dei Mondiali di calcio del 2026, ospitati dagli Stati Uniti.

Per il calciatore questa Coppa del Mondo sarà «senza dubbio» l'ultima.

Il calciatore Cristiano Ronaldo durante il sontuoso banchetto.
KEYSTONE

Al banchetto c'è anche l'ex best buddy

Anche il miliardario Elon Musk era presente, anche se seduto a un tavolo diverso da quello di Trump, segno dell'allontanamento tra il presidente e l'uomo più ricco del mondo.

Il fondatore di Space X e Tesla ha guidato per cinque mesi il Dipartimento federale, DOGE, e ha accompagnato il repubblicano in un viaggio in Arabia Saudita a maggio.

Ma le tensioni tra i due uomini sono esplose a giugno dopo che Musk ha criticato il progetto di bilancio del tycoon. Aveva anche affermato che il presidente era coinvolto in casi legati a Jeffrey Epstein.

Durante la cena, Trump ha elogiato il principe saudita, definendolo «uomo di leadership», dopo aver difeso il suo ospite nel caso dell'omicidio del giornalista dissidente saudita Jamal Khashoggi nel 2018.

USA - Arabia SauditaTrump difende bin Salman: «Di Khashoggi non sapeva nulla»

