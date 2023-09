Cristiano Ronaldo KEYSTONE

Cristiano Ronaldo si è sottoposto alla macchina della verità per un video pubblicitario. Solo una volta la superstar portoghese ha tentennato.

Hai fretta? blue News riassume per te Cristiano Ronaldo si è sottoposto alla macchina della verità e ha risposto alla maggior parte delle domande in modo veritiero.

È emerso che Ronaldo ha in realtà molta fiducia in se stesso e che si considera il miglior attaccante di tutti i tempi.

Il portoghese ha tantennato soprattutto quando si è trattato di domande sulla squadra Nazionale e sulla Coppa del Mondo. Mostra di più

A Cristiano Ronaldo non è mai mancata la consapevolezza nei suoi mezzi. Lo si evince anche dal test della macchina della verità di Binance.

I sensori che misurano le oscillazioni fisiologiche possono denotare - anche se non con certezza assoluta - se una persona mente o dice la verità.

Il portoghese si considera il miglior attaccante di tutti i tempi. Anche molte statistiche parlano a suo favore. Qualcuno potrebbe obiettare, individuando in Messi, Pelé o Maradona il più grande di tutti i tempi ... ma questa è un'altra faccenda.

Ronaldo non vacilla quando si tratta di giudicare l'ampiezza della sua carriera professionistica e delle sue prestazioni atletiche. Ed è forse per questo che è convinto che a quarant'anni giocherà ancora a calcio ai massimi livelli.

Fino a questo punto non vi sono state incongruenze tra le risposte di CR7 e la verità accertata dalla macchina.

Ronaldo risponde con sincerità quando gli si chiede se fa ricerche su stesso su Google, se mangia saltuariamente fast food e se investe in criptovalute.

Le cose si complicano, però, quando si parla dell'unico titolo che finora è gli è sfuggito: la Coppa del Mondo. L'intervistatore vuole sapere se il Portogallo vincerà la Coppa del Mondo 2026. Dopo un attimo di esitazione, risponde «Sì». Una bugia. Ronaldo allora sorride e dice: «Che pessimista, eh?».

Poco tempo fa, Ronaldo ha anche ammesso di non essere ancora pronto a ritirarsi dalla Nazionale. «Ci abbiamo pensato, io e la mia famiglia, ma poi siamo arrivati alla conclusione che non possiamo gettare la spugna nonostante le difficoltà».

In conclusione, non è comunque così facile dire quale significato abbia effettivamente la Coppa del Mondo per il 38enne.

Perché la risposta alla domanda se Ronaldo scambierebbe tutte le sue medaglie della Champions League per questo trofeo non è stata ancora rivelata nel video.

Affaire a suivre.