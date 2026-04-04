Marcos «Cafu» Evangelista de Moraes (foto d'archivio) KEYSTONE

Per il brasiliano Cafu, Messi e Ronaldo non sono i migliori giocatori degli ultimi 20 anni. Il vincitore di due coppe del mondo sostiene che il più grande sia un suo connazionale, e su questo non ha dubbi.

Hai fretta? blue News riassume per te Marcos «Cafu» Evangelista de Moraes, vincitore di due coppe del mondo con il Brasile, offre un giudizio che a molti fa storcere il naso: «A mio avviso, Neymar è più forte di Messi».

Ancelotti però non lo ha convocato per le due amichevoli prima dei Mondiali. «Ha bisogno di giocare, ha bisogno di allenarsi. Ancelotti è un tipo molto onesto, non usa mezzi termini».

L'ex terzino di Roma e Milan lo porterebbe ai Mondiali? «Non c'è alcun dubbio su Neymar quando è al meglio», risponde. Mostra di più

Cafu, vincitore di due coppe del mondo con il Brasile, oltre che bandiera della Roma e del Milan, considerato da molti uno dei migliori terzini di tutti i tempi, è il giocatore con più presenze nella Nazionale brasiliana, ben 142.

Il 56enne, in un'intervista rilasciata al podcast brasiliano Podpah ha paragonato Neymar - oggi attaccante del Santos - a Lionel Messi, scatenando il web in commenti a volte anche feroci.

«A mio avviso, Neymar è più forte di Messi», ha dichiarato. D'altra parte, Cafu si è mostrato cauto nel commentare la possibilità che Carlo Ancelotti includa Neymar nella rosa per i Mondiali.

«Ha bisogno di giocare, ha bisogno di allenarsi. Ancelotti è un tipo molto onesto, non usa mezzi termini», ha osservato.

Ai o Cafu endoidou pic.twitter.com/hGsG5tuNiH — Esquema Fut (@EsquemaFut) March 19, 2026

Alla domanda se porterebbe la stella del Santos ai Mondiali, il campione del mondo del 1994 e del 2002 ha indicato che preferisce aspettare le prossime settimane.

«Se sta bene, si inserisce in qualsiasi nazionale del mondo. Questo è un dato di fatto. Non c'è alcun dubbio su Neymar quando è al meglio», ha detto.

Per l'ex Milan, essere al meglio significa non solo scendere in campo, ma anche distinguersi con buone giocate.

Cafu:



“O Neymar, durante 15 anos, não teve ninguém à altura dele pra dividir a responsabilidade.”



pic.twitter.com/WlC5jjsfD3 — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) March 19, 2026

Nel valutare il periodo di Neymar in Nazionale, l'ex calciatore ha lamentato la mancanza di un «compagno» che lo aiutasse a brillare.

«Neymar, per 15 anni, non ha avuto nessuno al suo livello con cui condividere la responsabilità», ha sottolineato.