Per il brasiliano Cafu, Messi e Ronaldo non sono i migliori giocatori degli ultimi 20 anni. Il vincitore di due coppe del mondo sostiene che il più grande sia un suo connazionale, e su questo non ha dubbi.
Hai fretta? blue News riassume per te
- Marcos «Cafu» Evangelista de Moraes, vincitore di due coppe del mondo con il Brasile, offre un giudizio che a molti fa storcere il naso: «A mio avviso, Neymar è più forte di Messi».
- Ancelotti però non lo ha convocato per le due amichevoli prima dei Mondiali. «Ha bisogno di giocare, ha bisogno di allenarsi. Ancelotti è un tipo molto onesto, non usa mezzi termini».
- L'ex terzino di Roma e Milan lo porterebbe ai Mondiali? «Non c'è alcun dubbio su Neymar quando è al meglio», risponde.
Cafu, vincitore di due coppe del mondo con il Brasile, oltre che bandiera della Roma e del Milan, considerato da molti uno dei migliori terzini di tutti i tempi, è il giocatore con più presenze nella Nazionale brasiliana, ben 142.
Il 56enne, in un'intervista rilasciata al podcast brasiliano Podpah ha paragonato Neymar - oggi attaccante del Santos - a Lionel Messi, scatenando il web in commenti a volte anche feroci.
«A mio avviso, Neymar è più forte di Messi», ha dichiarato. D'altra parte, Cafu si è mostrato cauto nel commentare la possibilità che Carlo Ancelotti includa Neymar nella rosa per i Mondiali.
«Ha bisogno di giocare, ha bisogno di allenarsi. Ancelotti è un tipo molto onesto, non usa mezzi termini», ha osservato.
Alla domanda se porterebbe la stella del Santos ai Mondiali, il campione del mondo del 1994 e del 2002 ha indicato che preferisce aspettare le prossime settimane.
«Se sta bene, si inserisce in qualsiasi nazionale del mondo. Questo è un dato di fatto. Non c'è alcun dubbio su Neymar quando è al meglio», ha detto.
Per l'ex Milan, essere al meglio significa non solo scendere in campo, ma anche distinguersi con buone giocate.
Nel valutare il periodo di Neymar in Nazionale, l'ex calciatore ha lamentato la mancanza di un «compagno» che lo aiutasse a brillare.
«Neymar, per 15 anni, non ha avuto nessuno al suo livello con cui condividere la responsabilità», ha sottolineato.