Si era speculato a lungo prima della sua partenza per l'Arabia Saudita di un possibile ritorno allo Sporting Lisbona per CR7. Non è successo, ma il suo primo club ha deciso di ricordare e onorare il 20esimo dalla sua partenza.

Hai fretta? blue News riassume per te Lo Sporting Lisbona ha festeggiato il 20esimo anniversario della costruzione del suo stadio, l'Alvalade.

In concomitanza ha ricordato la prestazione di un giovanissimo Cristiano Ronaldo, che allora convinse Sir Alex Ferguson a metterlo sotto contratto. Mostra di più

Lo Sporting Lisbona ha presentato la terza maglia per la stagione 2023/24, una divisa davvero particolare poiché dedicata a Cristiano Ronaldo. Presentata il 6 agosto 2023, a 20 anni esatti dalla grande prestazione dell'attaccante in amichevole contro il Manchester United (che convinse Sir Alex Ferguson a portarlo in Premier League) che era stata disputata per festeggiare la costruzione del nuovo stadio Alvalade.

La maglia è nera, con le scritte dorate e sulla parte destra del petto ha la dicitura «CR7».

In celebration of our home's 𝟐𝟎 𝐲𝐞𝐚𝐫𝐬, we present the Lions New Skin ✨



Now available 👉 https://t.co/Q9h5htTCCm pic.twitter.com/ZmSf102pt6 — Sporting CP English (@SportingCP_en) August 6, 2023

Lo Sporting ha così commentato il nuovo kit in un comunicato pubblicato sul sito ufficiale del club: «Viaggiate con noi indietro nel tempo fino al 2003. È il 6 agosto. Immaginate di essere all'inaugurazione del nuovo Estadio Jose Alvalade. L'arbitro sta per dare il calcio d'inizio della partita contro il Manchester United... Siamo tornati a questo momento, abbiamo ripreso il meglio di questa giornata e il meglio di ciò che è Made In Sporting».

Il viaggio nel tempo continua con l'invito a riavvolgere il nastro di 20 anni e cinque Palloni d'Oro dopo. «È il 6 agosto 2023. È l'anniversario della nostra casa e abbiamo preparato un regalo molto speciale per voi. Vi presentiamo la nostra nuova Lion Skin, ispirata al kit utilizzato nel 2003. Una maglia unica che completa un triangolo virtuoso tra Sporting CP, Cristiano Ronaldo e Nike. Il meglio del mondo, unito in una sola maglia, e una maglia memorabile».

👕 @SportingCP are set to honour @Cristiano with a special third kit for the 2023-24 season 🤩 pic.twitter.com/8Zog3CkzGN — 433 (@433) August 6, 2023

Cristiano Ronaldo, prima di lasciare il Portogallo - per vestire le maglie di Manchester United, Real Madrid, Juventus e oggi Al-Nassr - ha collezionato 31 presenze nella prima squadra dello Sporting, segnando cinque gol. Si era ipotizzato un suo ritorno alle sue radici a Lisbona, ma il denaro saudita ha avuto la meglio.