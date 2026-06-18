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Calcio Playoff per i Mondiali, rossocrociate contro Israele

Swisstxt

18.6.2026 - 12:46

Svizzera
Svizzera

La Svizzera femminile è stata sorteggiata contro Israele in quello che sarà il primo turno di playoff per qualificarsi ai Mondiali 2027.

SwissTXT

18.06.2026, 12:46

18.06.2026, 12:51

Per arrivare al torneo che si svolgerà tra un anno in Brasile, le rossocrociate dovranno superare due turni che assegneranno i sette posti europei rimanenti (i primi 4 sono andati alle 4 vincitrici dei gironi della Lega A di Nations League).

I due match con Israele (terzo nel girone B4 dietro a Scozia e Belgio e poi relegato) si svolgeranno tra il 7 e il 13 ottobre, mentre quelli del secondo turno tra 26 novembre e 5 dicembre.

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