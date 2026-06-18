La Svizzera femminile è stata sorteggiata contro Israele in quello che sarà il primo turno di playoff per qualificarsi ai Mondiali 2027.

Per arrivare al torneo che si svolgerà tra un anno in Brasile, le rossocrociate dovranno superare due turni che assegneranno i sette posti europei rimanenti (i primi 4 sono andati alle 4 vincitrici dei gironi della Lega A di Nations League).

I due match con Israele (terzo nel girone B4 dietro a Scozia e Belgio e poi relegato) si svolgeranno tra il 7 e il 13 ottobre, mentre quelli del secondo turno tra 26 novembre e 5 dicembre.