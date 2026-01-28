Cassano KEYSTONE

Brutto infortunio per Claudio Cassano, che ha riportato la rottura del crociato anteriore e la lesione del menisco laterale e mediale del ginocchio destro durante una partita interna con l’U21.

Il Lugano ha comunicato inoltre che dovrà fare a meno anche di Martim Marques e Ezgjan Alioski, entrambi usciti doloranti dalla partita casalinga con il Winterthur di sabato scorso.

Il portoghese è infortunato al flessore di una coscia, il macedone al soleo. I tempi di recupero non sono noti.

È invece tornato a lavorare gradualmente con il gruppo Lukas Mai, assente dall’ultima sfida del 2025 contro l’YB.