Super League Rottura del crociato per il bianconero Cassano, fuori anche Marques e Alioski

Swisstxt

28.1.2026 - 16:30

Cassano
Cassano
KEYSTONE

Brutto infortunio per Claudio Cassano, che ha riportato la rottura del crociato anteriore e la lesione del menisco laterale e mediale del ginocchio destro durante una partita interna con l’U21.

SwissTXT

28.01.2026, 16:30

28.01.2026, 16:44

Il Lugano ha comunicato inoltre che dovrà fare a meno anche di Martim Marques e Ezgjan Alioski, entrambi usciti doloranti dalla partita casalinga con il Winterthur di sabato scorso.

Il portoghese è infortunato al flessore di una coscia, il macedone al soleo. I tempi di recupero non sono noti.

È invece tornato a lavorare gradualmente con il gruppo Lukas Mai, assente dall’ultima sfida del 2025 contro l’YB.

Højlund ribalta la situazione!

28.01.2026

Il Napoli fa 1-1 con un gol spettacolare!

28.01.2026

Il siluro di Dragomir

28.01.2026

