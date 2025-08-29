  1. Clienti privati
Calcio Rrudhani trova casa a Sion

Swisstxt

29.8.2025 - 17:46

KEY

Donat Rrudhani ha lasciato lo Young Boys per accasarsi al Sion con un contratto quadriennale.

SwissTXT

29.08.2025, 17:46

29.08.2025, 17:49

Il centrocampista era arrivato a Berna nel 2022, senza mai riuscire ad imporsi, venendo poi prestato al Losanna e al Lucerna.

Sempre in uscita dallo Young Boys, il difensore svedese Noah Persson è rientrato in patria per vestire la maglia dell’Hammarby dopo l’ultima stagione passata al Grasshopper.

Il neopromosso Thun dal canto suo ha ottenuto in prestito dal Karlsruher il centrocampista Noah Rupp: cresciuto nel Lucerna, lo scorso anno ha disputato 16 partite con lo Stade Lausanne.

