Donat Rrudhani ha lasciato lo Young Boys per accasarsi al Sion con un contratto quadriennale.
Il centrocampista era arrivato a Berna nel 2022, senza mai riuscire ad imporsi, venendo poi prestato al Losanna e al Lucerna.
Sempre in uscita dallo Young Boys, il difensore svedese Noah Persson è rientrato in patria per vestire la maglia dell’Hammarby dopo l’ultima stagione passata al Grasshopper.
Il neopromosso Thun dal canto suo ha ottenuto in prestito dal Karlsruher il centrocampista Noah Rupp: cresciuto nel Lucerna, lo scorso anno ha disputato 16 partite con lo Stade Lausanne.