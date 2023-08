Luis Rubiales KEY

Aperta un'inchiesta sul caso del bacio imposto dal presidente della Federazione di calcio Luis Rubiales a Jennifer Hermoso durante la premiazione dei Mondiali.

La procura spagnola ha annunciato oggi di aver aperto un'inchiesta preliminare per presunta «aggressione sessuale».

Il ministero pubblico ha indicato che indagherà «su dei fatti che potrebbero costituire un delitto di aggressione sessuale». Gli inquirenti hanno invitato la giocatrice a prendere contatto. Intanto la mamma di Rubiales ha deciso di iniziare uno sciopero della fame per condannare «la caccia inumana e sanguinosa» contro suo figlio.

Tutto questo nel giorno in cui il segretario generale della Federcalcio spagnola, Andereu Camps ha chiesto l'intervento della Uefa a difesa del presidente Luis Rubiales, che è anche vicepresidente del massimo organo del calcio europeo, contro le azioni intraprese dal governo spagnolo in seguito allo scandalo che ha sconvolto Rubiales stesso, sospeso dalla Fifa.

Il sostegno di Carmona

Olga Carmona, una delle capitane della nazionale di calcio spagnola e autrice del gol che le ha fatto vincere il titolo mondiale a Sydney, ha ribadito lunedì il suo sostegno alla compagna di squadra Jenni Hermoso. «Sì, certo che sostengo Jenni», ha insistito la sivigliana, che ha ricordato che già venerdì scorso aveva pubblicato su Twitter (ora X) una foto che menzionava Hermoso con il messaggio «Siamo con te».

«In questo caso non voglio fare alcun tipo di commento, è tutto nelle mani dei responsabili e io mi occupo di godermi tutti gli eventi che celebrano il titolo», ha detto Carmona lunedì dopo un tributo al municipio di Siviglia.

L'internazionale spagnola ha ribadito di non voler rilasciare ulteriori dichiarazioni in merito alla questione, in risposta alle insistenti domande dei giornalisti sull'argomento, e ha aggiunto: «Non permetterò che qualcosa offuschi il fatto che siamo campionesse del mondo. Mi concentrerò a godermi il momento e tutto ciò che verrà dopo la vittoria di questo titolo, e nient'altro», ha sottolineato Carmona.

Swisstxt/bfi