Rubiales vuole togliersi dai pasticci. Keystone

L'ex presidente della Federazione calcistica spagnola, Luis Rubiales, ha assicurato di non aver mai esercitato pressioni sulla giocatrice Jenni Hermoso nel caso del cosiddetto «bacio forzato».

AFP fon

Hai fretta? blue News riassume per te Luis Rubiales ha negato di aver esercitato pressioni su Jenni Hermoso riguardo al «bacio forzato» avvenuto dopo la finale del Mondiale, ma il pubblico ministero ha richiesto due anni e mezzo di prigione per aggressione sessuale e coercizione.

Rubiales sostiene che il bacio fosse tra amici e non capisce come possa essere considerato un'aggressione, mentre Hermoso ha espresso di essersi sentita vulnerabile e di non aver mai dato il consenso.

Il caso ha suscitato un'ampia indignazione a livello globale, portando alle dimissioni di Rubiales.

La recente riforma del Codice Penale spagnolo qualifica un bacio non consensuale come aggressione sessuale. Mostra di più

«Nessuno potrà dimostrare che un membro della Federazione ha esercitato coercizione» su Jenni Hermoso, ha dichiarato Luis Rubiales in un'intervista trasmessa mercoledì sera sulla rete televisiva spagnola «La Sexta».

Il pubblico ministero ha recentemente richiesto due anni e mezzo di prigione contro l'ex numero uno del calcio spagnolo, aprendo la strada a un probabile processo. Un anno per aggressione sessuale per il bacio sulle labbra imposto a Jenni Hermoso subito dopo la vittoria della Spagna in finale del Mondiale il 20 agosto e un altro anno e mezzo di prigione per coercizione, reato che indica le «pressioni» esercitate sulla giocatrice per convincerla a dire che il bacio era stato consensuale, secondo l'accusa.

Altre tre persone della Federazione sono perseguite in questo caso per lo stesso reato di coercizione.

«Non riesco a capire come ciò possa essere qualificato come aggressione sessuale», ha inoltre dichiarato Luis Rubiales su «La Sexta». Il bacio è avvenuto «dopo aver vinto un mondiale, tra due amici, è ciò che ha detto la signora Hermoso, con la quale condividevo un rapporto di fiducia e amicizia».

Assicurando di nuovo di aver chiesto a Jenni Hermoso se poteva baciarla prima di farlo, Luis Rubiales ha insistito: «Un aggressore sessuale non chiede, e non c'era nessun contesto sessuale».

«Le cose sono state esagerate»

Secondo Luis Rubiales, Jenni Hermoso non diede inizialmente importanza a quel bacio, per poi cambiare idea sotto la pressione mediatica. «Ho la coscienza pulita, le cose sono state esagerate», ha concluso lo spagnolo.

Da parte sua, Jenni Hermoso, diventata suo malgrado un simbolo globale della lotta contro le violenze sessuali, aveva detto di essersi «sentita vulnerabile e vittima (...) di un atto impulsivo e sessista, inopportuno e senza alcun consenso da parte sua».

Dopo una recente riforma del Codice Penale spagnolo, un bacio non consensuale può essere considerato come un'aggressione sessuale, categoria penale che raggruppa tutti i tipi di violenza sessuale, incluso lo stupro.

Il bacio di Luis Rubiales sulla bocca della numero 10 spagnola davanti alle telecamere di tutto il mondo, pochi minuti dopo il trionfo della «Roja» il 20 agosto a Sydney, aveva provocato un'ondata di indignazione in Spagna e all'estero, costringendo il signor Rubiales a dimettersi il mese successivo.