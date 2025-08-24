  1. Clienti privati
  2. Business
  3. Chi Siamo
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Elenco tel.
IT
Meteo
  1. Flash 24 ore
  1. Attualità
  2. Notizie regionali
  3. Svizzera
  4. Estero
  5. Diversi
  6. Borsa & Economia
  1. Sport
  2. Live & Risultati
  3. Calcio
  4. Champions League
  5. Hockey
  6. Tennis
  7. Sport invernali
  8. Live TV
  1. Entertainment
  1. Lifestyle
  2. Sudoku
  3. Games
  1. Meteo
  1. Cerca
Servizi Swisscom
  1. Elenco tel.
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Lingua
  1. Italiano
  2. Deutsch
  3. Français
  4. English

Super League San Gallo battuto dal Lucerna, Thun solo in testa alla classifica

Swisstxt

24.8.2025 - 18:37

Di Giusto
Di Giusto
KEY

Il Thun è ora leader solitario della Super League.

SwissTXT

24.08.2025, 18:37

24.08.2025, 19:29

Sconfitto 1-0 in casa dal Lucerna, il San Gallo non è infatti stato capace di replicare al quarto successo dei bernesi in altrettante partite (partenza record per una neopromossa).

A decidere la sfida è stata la maldestra deviazione di Neziri sul tiro di Di Giusto nelle battute iniziali, mentre Witzig si è fatto parare da Loretz al 96' il rigore del potenziale 1-1.

Nell'unico altro match di giornata il Winterthur ha agguantato il pari col GC al Letzigrund, grazie al definitivo 2-2 di Citherlet al 92'.

GC – Winterthur 2:2

GC – Winterthur 2:2

Super League | 4° turno | stagione 25/26

24.08.2025

I più letti

Un'estate di sfide per Chanel e Cristian Totti, tra opportunità mancate e cambiamenti
Ecco chi condurrà «Domenica In» insieme a Mara Venier
Dei turisti tedeschi: «Le FFS si scusano perché il treno è in funzione e in orario?!»
Millie Bobby Brown è diventata mamma: ha adottato una bimba con il marito Jake
Ecco la vera ragione dell'esclusione di Federica Pellegrini da «Ballando con le Stelle»

Video correlati

San Gallo – Lucerna 0:1

San Gallo – Lucerna 0:1

Super League | 4° turno | stagione 25/26

24.08.2025

GC – Winterthur 2:2

GC – Winterthur 2:2

Super League | 4° turno | stagione 25/26

24.08.2025

Levante - Barcelona 2-3

Levante - Barcelona 2-3

LALIGA | 2ème journée | Saison 25/26

23.08.2025

San Gallo – Lucerna 0:1

San Gallo – Lucerna 0:1

GC – Winterthur 2:2

GC – Winterthur 2:2

Levante - Barcelona 2-3

Levante - Barcelona 2-3

Più video

Altre notizie

Calcio. Successi per Juventus e Como

CalcioSuccessi per Juventus e Como

Serie A. Il Napoli parte bene: 2-0 contro il Sassuolo

Serie AIl Napoli parte bene: 2-0 contro il Sassuolo

Dopo l'eliminazione in Coppa. Thun inarrestabile in Super League: Zurigo battuto per 4-0

Dopo l'eliminazione in CoppaThun inarrestabile in Super League: Zurigo battuto per 4-0