Il Thun è ora leader solitario della Super League.
Sconfitto 1-0 in casa dal Lucerna, il San Gallo non è infatti stato capace di replicare al quarto successo dei bernesi in altrettante partite (partenza record per una neopromossa).
A decidere la sfida è stata la maldestra deviazione di Neziri sul tiro di Di Giusto nelle battute iniziali, mentre Witzig si è fatto parare da Loretz al 96' il rigore del potenziale 1-1.
Nell'unico altro match di giornata il Winterthur ha agguantato il pari col GC al Letzigrund, grazie al definitivo 2-2 di Citherlet al 92'.