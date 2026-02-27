Italia

Gazzetta dello Sport: «La Svizzera cambia marcia nella ripresa: entrano Manzambi e Vargas e travolgono la Bosnia-Erzegovina»

«La Svizzera ha ripreso il cammino e pure con una certa decisione. Ha usato l’arte della pazienza e la forza della panchina: non serviva questo 4-1, molto più rotondo di quanto l’orgogliosa Bosnia-Erzegovina avrebbe meritato, per confermare come la squadra di Yakin sia una di quelle potenzialmente più urticanti di questo Mondiale. Sa aspettare e sa colpire, più volte e con talenti differenti.»

Mondiali di calcio 2026 I Mondiali si svolgono dall'11 giugno al 19 luglio in Messico, Canada e Stati Uniti. 48 nazioni si contendono l'ambito titolo di campione del mondo. blue News è presente sul posto per fornirvi le ultime notizie, i retroscena, tutti i gol e i risultati. KEYSTONE

Corriere dello Sport: «Esce Dzeko e la Bosnia crolla, ora si fa dura: la Svizzera vince 4-1 con un super Manzambi»

«La seconda partita della Bosnia nel Gruppo B ai Mondiali è soprattutto il secondo colpo al cuore per noi italiani. Perché contro la Svizzera in campo potevano e dovevano esserci gli azzurri, e invece anche stavolta stiamo a guardare. Il fatto che la partita al Los Angeles Stadium di Inglewood sia stata uno spettacolo deprimente per più di 70 minuti non fa che aumentare i rimpianti».

«A rompere l'equilibrio di un match un po' assurdo, indirizzato verso lo 0-0 e poi finito 4-1, sono i cambi del ct elvetico Yakin al 71': Ruben Vargas, due assist e un gol all'84', e soprattutto Manzambi, centrocampista del Friburgo che si prende la scena con una doppietta e un assist. Scelte coraggiose, anche perché esce Ndoye, il migliore in campo.»

Germania

Bild: «Cinque gol, un cartellino rosso: i venti minuti più folli del Mondiale»

«Per lunghi tratti è stata una partita da formaggio svizzero, poi però un giocatore della Bundesliga ha salvato gli elvetici e ha tenuto vivo il sogno mondiale dei nostri vicini. Vittoria per 4-1 contro la Bosnia, grazie a una giornata di grazia di Johan Manzambi, 20 anni, attaccante del Friburgo».»

Spiegel: «Manzambi è la scintilla che accende la Svizzera»

«Dopo la delusione contro il Qatar, il capitano svizzero Granit Xhaka aveva pubblicamente sollevato la questione del carattere. Ora la risposta è arrivata. Il successo contro la Bosnia-Erzegovina è merito soprattutto dei giocatori entrati dalla panchina».

FAZ: «Yakin inserisce due jolly»

«La Svizzera fatica a lungo, senza successo, contro la Bosnia-Erzegovina. Poi il ct Yakin manda in campo Manzambi e Vargas, due giocatori capaci di colpire».

Fonte preferita Ora puoi impostare blue News come tua fonte di notizie preferita su Google. Clicca sul pulsante, seleziona la casella accanto a blue News – fatto! Imposta qui →

Austria

Krone: «La Svizzera cancella la KATARstrofe contro la Bosnia»

«Partenza falsa nella 23esima Coppa del mondo della storia? Tutto dimenticato. Dopo l’umiliante 1-1 contro il Qatar, squadra sfavorita, al debutto nel gruppo B, e dopo le critiche feroci ricevute in patria, la Svizzera è tornata sulla strada giusta grazie al 4-1 di oggi contro la Bosnia-Erzegovina. Con quattro punti in classifica, dovrebbe davvero succedere l’impossibile perché gli elvetici manchino l’accesso ai sedicesimi di finale».

Johan Manzambi è stato l’uomo partita contro la Bosnia. sda

Inghilterra

The Telegraph: «I super-sub spingono la Svizzera al 4-1 contro la Bosnia-Erzegovina in dieci uomini»

«Sembrava proprio che la Svizzera fosse destinata a vivere un’altra giornata frustrante sotto porta. Poi Murat Yakin ha estratto il suo coltellino svizzero del calcio e, all’improvviso, la diga della Bosnia-Erzegovina è crollata».

Francia

L'Équipe: «Il coaching vincente di Murat Yakin ha finalmente lanciato la Svizzera in questo Mondiale»

Argentina

La Nacion: «Cinque gol in 22 minuti: le emozioni nella sfida tra Svizzera e Bosnia-Erzegovina sono arrivate soltanto nel finale»