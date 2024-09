Jonathan Sabbatini TP

Il Bellinzona ha messo sotto contratto Jonathan Sabbatini, rimasto senza squadra dopo la fine del contratto con il Lugano quest’estate.

Swisstxt

L’arrivo dell’esperto centrocampista fa aumentare le quotazioni dei granata, attualmente già secondi in Challenge League, a tre punti dal leader Thun.

Il 36enne, dal suo arrivo nell’estate 2012 in riva al Ceresio, ha disputato 291 partite in Super League (30 reti), 88 nella lega cadetta (14 gol), 39 in Coppa Svizzera (7 centri) e 19 nelle coppe europee con la maglia bianconera, negli ultimi anni abbinata alla fascia di capitano.

Swisstxt