Jonathan Sabbatini freshfocus

Come annunciato dal Corriere del Ticino, Jonathan Sabbatini continuerà la sua carriera da giocatore in Prima Lega.

Swisstxt

Il 37enne ex capitano del Lugano ed ex granata si è infatti accordato per le prossime due stagioni, con opzione per una terza, con il Taverne, compagine nelle mani di Leonid Novoselskiy.

Il club della Valle del Vedeggio avrebbe battuto la concorrenza di Collina d’Oro, Mendrisio e Paradiso e starebbe pensando a un’eventuale promozione in Promotion League.