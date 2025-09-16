Saipi

Mercoledì il Lugano tornerà in campo per sfidare il Losanna in un importante match per provare a rilanciare la stagione.

A tenere banco nella conferenza prepartita è stato il caso Saipi, smontato però da Pelzer: «La questione per noi è chiusa, ne abbiamo parlato e ci aspettiamo che abbia un atteggiamento professionale».

Gli fa eco mister Croci-Torti: «Saipi negli ultimi giorni si è allenato in modo professionale e sarà in panchina».

Coi vodesi sarà importante essere più concreti in zona gol: «Dobbiamo lavorare sulla convinzione negli ultimi 20 metri, ognuno deve fare il suo».