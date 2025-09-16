  1. Clienti privati
Super League Il Lugano sfida il Losanna: «Saipi s'è allenato e ci sarà»

Swisstxt

16.9.2025 - 16:29

Saipi
Saipi

Mercoledì il Lugano tornerà in campo per sfidare il Losanna in un importante match per provare a rilanciare la stagione.

SwissTXT

16.09.2025, 16:29

16.09.2025, 16:34

A tenere banco nella conferenza prepartita è stato il caso Saipi, smontato però da Pelzer: «La questione per noi è chiusa, ne abbiamo parlato e ci aspettiamo che abbia un atteggiamento professionale».

Gli fa eco mister Croci-Torti: «Saipi negli ultimi giorni si è allenato in modo professionale e sarà in panchina».

Coi vodesi sarà importante essere più concreti in zona gol: «Dobbiamo lavorare sulla convinzione negli ultimi 20 metri, ognuno deve fare il suo».

