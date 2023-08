Mohamed Salah ringrazia, ma non si vuole spostare da Liverpool, almeno non per ora. KEYSTONE

Sono già molti i campionissimi, vecchi e meno, che hanno deciso di accettare la corte dei club della Saudi Pro League. Gli ultimi tentativi dei sauditi riguardano gli attaccanti Mo Salah e Victor Osimhen.

Hai fretta? blue News riassume per te Secondo la «Gazzetta dello Sport», Osimhen vorrebbe lasciare Napoli per l'Arabia Saudita.

L'Al-Hilal ha messo sul tavolo 120 milioni per il Napoli e un contratto di 5 anni per il nigeriano, che gli frutterebbe 150 milioni.

De Laurentiis al momento non cede.

Il procuratore dell'egiziano del Liverpool Mo Salah ha invece detto a chiare parole che il suo giocatore intende onorare il contratto con i Reds. Mostra di più

Victor Osimhen, autore di 31 gol in 39 presenze in tutte le competizioni nella scorsa stagione, era atteso come una delle attrazioni della finestra di trasferimento estiva. Diversi club hanno tentato la fortuna con il nigeriano, ma si sono scontrati con il rifiuto del Napoli di vendere l'attaccante. Così, mentre gli azzurri hanno intenzione di prolungare il suo contratto con un aumento di stipendio, il 24enne viene tentato dal campionato saudita.

La «Gazzetta dello Sport» ha riportato infatti che il nigeriano avrebbe chiesto ai dirigenti del Napoli di volersi unire all'Al Hilal, che ha appena messo sotto contratto Koulibaly, Neves e Milinkovic-Savic. Il club saudita avrebbe offerto al Napoli 120 milioni di euro per ingaggiarlo.

Inoltre, il suo stipendio per la durata del contratto di cinque anni, salirebbe a 150 milioni di euro. Una cifra ben lontana dai quasi 10 milioni di euro all'anno che guadagna attualmente in Italia.

Il Napoli non sembra però avere intenzione di lasciar partire il suo gioiello già quest'estate, mentre sta cercando di concordare un nuovo contratto. Il principale punto di stallo in queste trattative è stata la clausola di svincolo, per cui non è stato ancora raggiunto un accordo.

I partenopei hanno messo una cifra d'uscita di 200 milioni di euro. I sauditi ne offrono 120 e come si sa, il presidente Aurelio De Laurentiis è noto per essere un negoziatore davvero coriaceo.

Salah rifiuta i tanti milioni sauditi

Dopo Firmino e Sadio Mané, l'Arabia Saudita avrebbe voluto portare in terra araba il leggendario trio d'attacco che ha riportato il Liverpool ai vertici del calcio inglese ed europeo.

Un non precisato club saudita ha infatti offerto uno stipendio annuale di 60 milioni di euro a Mo Salah. Ma l'egiziano preferisce rimanere con i Reds. Il suo agente lo ha detto chiaramente lunedì mattina. «Se avessimo pensato di andarcene quest'anno, non avremmo rinnovato il contratto con il Liverpool la scorsa estate», ha dichiarato il rappresentante del giocatore.

💰 Le star de Liverpool dit non aux sirènes saoudiennes malgré une offre faramineuse.



🔗 https://t.co/hWeSfcVM6E#sna #football #salah — Sport News Africa (@snewsafrica) August 7, 2023

Salah ha così ancora due anni di contratto con il Liverpool, firmato lo scorso anno.

Da quando è arrivato dalla Roma, nel 2017, il 31enne ha segnato 186 gol in 305 partite per la squadra di Jurgen Klopp. Salah ha vinto una serie di trofei durante la sua permanenza al Liverpool, tra cui la Premier League, la Champions League, la FA Cup e la Coppa di Lega.