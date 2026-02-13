Un gol, la corsa verso i tifosi e poi, all’improvviso, la scomparsa dietro i cartelloni pubblicitari. È quanto accaduto a Jacy Maranhão durante Coritiba-Chapecoense, allo stadio Couto Pereira, in Brasile.

Il difensore e capitano del Coritiba, come riporta «Sky Sport», aveva trovato la rete con un colpo di testa sugli sviluppi di una punizione. Subito dopo si è lanciato nell’esultanza dietro la porta, superando i pannelli a bordo campo.

Proprio lì, però, si è aperta la trappola: oltre la recinzione si trova infatti una fossa con la scalinata che conduce ai tunnel sotterranei degli spogliatoi.

Maranhão ha perso l’equilibrio ed è precipitato nel passaggio.

🤯 FESTEJÓ EL GOL, CAYÓ EN LA FOSA, SE LESIONÓ, SIGUIÓ FESTEJANDO Y SE LO ANULARON



▶️ Jacy Maranhão festejó su gol anulado de CHAPECOENSE en la derrota 2-1 frente a los hinchas de CORITIBA que se asustaron con la caída pic.twitter.com/gcok6NZkLa — Diario Olé (@DiarioOle) August 9, 2026

Il giocatore è comunque riuscito a rialzarsi, tornare sul terreno di gioco e proseguire i festeggiamenti insieme ai compagni.

La gioia, però, è durata pochissimo. Poco dopo l’arbitro ha annullato la rete per fuorigioco. E il giocatore ha dovuto chiedere il cambio per i dolori causati dalla caduta

L’episodio ha riportato alla memoria un precedente avvenuto esattamente nello stesso stadio. Nel 2014 anche Joel, attaccante camerunese, era finito nello stesso punto dopo aver segnato, come si vede nel video pubblicato su X da «Ge».