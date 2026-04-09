Michele Salzarulo FC Lugano

Sono arrivati tre rinnovi nello staff tecnico e performance del Lugano.

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L’Head of Performance Luis Suarez Arrones e l’Head of Medical Services Physiotherapy Borja Jover hanno prolungato il loro contratto fino al 30 giugno 2027.

Giunto in settembre per raddrizzare un campionato iniziato storto, Michele Salzarulo ha invece esteso il proprio accordo con il club, in qualità di assistente della prima squadra, fino al 30 giugno 2028.

Nel comunicato stampa vien precisato: «Con queste decisioni il club riconosce la qualità dei professionisti al suo servizio e ne ripaga il contributo dato in termini di professionalità e prestazioni»

«Inoltre, ribadisce la volontà di garantire stabilità e continuità al lavoro dello staff tecnico nel quale opera Salzarulo e delle aree performance e medica, elementi fondamentali e centrali nel percorso di crescita del progetto sportivo bianconero, dei quali Arrones e Jover sono punti di riferimento»