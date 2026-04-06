Con il successo per 2-1 contro lo Zurigo, il San Gallo si è portato a quota 59 punti in classifica, ovvero a +5 sul Lugano terzo, quando manca ormai una sola giornata prima dell’inizio del Championship Group.
A dare il la alla partita è stato Goertler su rigore al 33', prima che Cavaleiro riuscisse a riequilibrare la contesa 3’ più tardi.
A rivelarsi decisivo è stato Vogt, il quale entrato da appena 9’ è riuscito a trafiggere Huber.
Dal canto suo il Sion ha invece battuto con un netto 4-0 il Grasshopper. I vallesani si trovano ora al 5o posto con 49 punti.