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Calcio Il San Gallo batte lo Zurigo

Swisstxt

6.4.2026 - 18:41

Vogt
Vogt
freshfocus

Con il successo per 2-1 contro lo Zurigo, il San Gallo si è portato a quota 59 punti in classifica, ovvero a +5 sul Lugano terzo, quando manca ormai una sola giornata prima dell’inizio del Championship Group.

SwissTXT

06.04.2026, 18:41

06.04.2026, 18:42

A dare il la alla partita è stato Goertler su rigore al 33', prima che Cavaleiro riuscisse a riequilibrare la contesa 3’ più tardi.

A rivelarsi decisivo è stato Vogt, il quale entrato da appena 9’ è riuscito a trafiggere Huber.

Dal canto suo il Sion ha invece battuto con un netto 4-0 il Grasshopper. I vallesani si trovano ora al 5o posto con 49 punti.

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