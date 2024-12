San Gallo – Vitória SC 1:4 UEFA Conference League // Matchday 5 // Saison 24/25 12.12.2024

In un Kybunpark ribollente, nonostante le temperature glaciali, il San Gallo non è riuscito a strappare nemmeno un punto al Vitoria Guimaraes, che si è imposto per 4-1 in Conference League.

Swisstxt

Almeno a tratti, gli oltre 16'000 spettatori hanno potuto sperare che la loro squadra avesse una marcia in più rispetto alla più quotata squadra portoghese.

Dopo essere andati in svantaggio per 2-0, i sangallesi hanno risposto rapidamente con un gol di Kevin Csoboth (66'). E anche se la squadra nelle ultime settimane non ha avuto le prestazioni desiderate, l'impegno non ne ha risentito.

Solo dopo aver subito il terzo gol su contropiede all'84', il San Gallo si è definitivamente arreso.

La formazione di Maassen, ferma a 4 punti, ha ancora una minima speranza di entrare nei playoff, ma dovrà andare a vincere a Heidenheim.

Nelle altre partite della 5a giornata da segnalare la vittoria a valanga della Fiorentina e il Chelsea che resta a punteggio pieno.

