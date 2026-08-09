Il San Gallo non è infatti riuscito a tenere il passo dei bianconeri ed è stato fermato sul 2-2 dal Lucerna.

I biancoverdi si sono portati in vantaggio grazie a Daschner, ma hanno poi subito la rimonta degli svizzerocentrali, a segno con Mikolajewski (46') e Di Giusto (89'). Goertler in pieno recupero, e dopo essersi visto annullare un'altra rete, ha però firmato il pareggio su rigore al 101'.

Il Basilea si è imposto per 4-2 sul Thun. Il protagonista della sfida è stato Sow, autore di una doppietta