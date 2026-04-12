Pari

Il San Gallo perde terreno e ora più che mai è solo una questione di matematica tra il Thun e la certezza del titolo.

SwissTXT Swisstxt

I biancoverdi sono stati fermati sul 2-2 sul campo del Lucerna, risultato che lascia i bernesi in cima a +11.

Ne approfitta anche il Lugano, ora a -3 da Vogt e compagni. Resta in piena corsa per i posti europei il Sion, che con un netto 3-0 ha sistemato il Losanna e si è portato a -1 dal Basilea (che deve recuperare la partita col Thun).

Si allontana invece dalle posizioni che contano lo Young Boys, che non è andato oltre l’1-1 con il Servette.