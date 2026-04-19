Lukas Goertler KEYSTONE

Sarà il San Gallo a contendere la Coppa Svizzera allo Stade Lausanne.

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Grazie al 2-0 sull'Yverdon, i biancoverdi hanno raggiunto l'ultimo atto per la settima volta nella loro storia: di queste, solo una - quella del 1969 - ha avuto l'esito sperato.

Dopo il tap-in vincente di Goertler, la clamorosa occasione sciupata da Vogt e l'asta centrata da Weibel, la pressione degli ospiti si è fatta meno asfissiante.

E così anche Marchesano e soci hanno potuto farsi vedere in attacco, colpendo a loro volta una traversa.

A blindare la terza finale negli ultimi sei anni è poi stato Vogt all'88'.