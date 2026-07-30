Il San Gallo non è riuscito a completare l'opera nel secondo turno preliminare di Europa League: dopo il bel 2-1 dell'andata contro il Benfica, i biancoverdi sono crollati 5-0 a Lisbona.

Mattatore di serata Vangelis Pavlidis, autore di un poker. La squadra di Maassen è rimasta in partita per un tempo (finito 1-0), ma l'espulsione di Stanic al 57', 120 secondi dopo il raddoppio lusitano, ha spento ogni speranza. Il San Gallo affronterà così lo Sheriff Tiraspol nel Q3 di Conference League, dove ci sarànno anche Sion (4-0 sul Bate) e Vaduz (2-0 contro l'Atletic Escaldes).