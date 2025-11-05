Lo stadio di San Siro non è più del Comune di Milano. Keystone

San Siro cambia padrone: Milan e Inter acquistano Meazza e aree circostanti e aprono il cantiere di una nuova era per lo stadio e il quartiere.

Hai fretta? blue News riassume per te Milan e Inter hanno firmato il rogito: prestito oltre 90 milioni, prima rata da 73 milioni; prezzo finale 197 milioni (al netto di 22 milioni di contributi del Comune).

L'operazione è stata chiusa in anticipo per evitare il vincolo sul secondo anello che sarebbe scattato il 10 novembre.

Ora si apre la fase due: nuovo stadio e riqualificazione dell'area con Foster + Partners e Manica; Goldman Sachs e J.P. Morgan guidano i finanziamenti. Mostra di più

Lo stadio di San Siro non è più del Comune di Milano: Meazza e aree limitrofe passano ufficialmente a Milan e Inter.

Come riferito anche dalla «Gazzetta dello Sport», questa mattina è stato firmato il rogito: i due club hanno acceso un finanziamento bancario di poco superiore ai 90 milioni e versato al Comune la prima rata da 73 milioni.

Il corrispettivo complessivo è di 197 milioni, da cui verranno detratti 22 milioni promessi da Palazzo Marino per il rifacimento del tunnel Patroclo e per bonifiche dei terreni.

La maratona notarile è iniziata intorno alle 7h30 nello studio del notaio Filippo Zabban ed è terminata verso mezzogiorno (con ulteriori adempimenti proseguiti in pausa pranzo).

Per il Milan erano presenti il presidente Paolo Scaroni, il CFO Cocirio e il team legale; per l'Inter la consigliera Katy Ralph e Massimiliano Catanese (Chief of Staff).

Per il Comune alcuni dirigenti, assente il sindaco Sala perché in Brasile. Il closing è arrivato cinque giorni prima del 10 novembre, data dalla quale, se l'impianto fosse rimasto pubblico, sarebbe scattato il vincolo architettonico sul secondo anello: un blocco che avrebbe reso impraticabile l'abbattimento.

AC Milan and FC Internazionale Milano today announce the signing of the deed of sale with the Municipality of Milan for the acquisition of the San Siro Great Urban Function, including the Meazza Stadium and its surrounding area. Read more 👉 https://t.co/UMQYuQX4xC pic.twitter.com/BPsfBbsAym — AC Milan (@acmilan) November 5, 2025

Il comunicato dei club

Nel comunicato congiunto diffuso poco prima delle 13, i club spiegano di aver acquistato la «Grande Funzione Urbana San Siro», comprensiva dello stadio e dell'intorno urbano, definendo l'operazione il via a un nuovo capitolo per Milano e per le due società.

L'obiettivo è realizzare un nuovo stadio e un progetto di rigenerazione dell'area, in linea con le ambizioni di RedBird (Milan) e dei fondi gestiti da Oaktree (Inter): successo sportivo di lungo periodo e investimenti capaci di sostenere una crescita duratura.

FC Internazionale Milano e AC Milan rendono noto di aver siglato oggi l’atto di vendita con il Comune di Milano per l’acquisto della Grande Funzione Urbana San Siro, comprensiva dello stadio Meazza e dell’area circostante. — Inter ⭐⭐ (@Inter) November 5, 2025

Verso il nuovo stadio

La progettazione è stata affidata a Foster + Partners e MANICA: il futuro impianto, promettono, rispetterà i massimi standard internazionali e punta a diventare una nuova icona architettonica cittadina.

Il masterplan prevede un polo che rifletta la vocazione sportiva e culturale del quartiere, con criteri di innovazione, sostenibilità e accessibilità. Sul fronte finanziario, il deal è stato sostenuto da Goldman Sachs e J.P. Morgan come coordinatori principali, insieme ai partner Banco BPM e BPER Banca.