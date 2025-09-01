Lo Young Boys si è assicurato i servizi di Alvyn Sanches.
Tra i più talentuosi calciatori svizzeri, il 22enne ha deciso di lasciare il Losanna, accordandosi con i bernesi per i prossimi 4 anni.
Ala offensiva, Sanches si è guadagnato la convocazione in Nazionale proprio grazie alle prestazioni con i vodesi. Il suo bilancio in Super League è di 18 gol in 74 presenze.
Al Wankdorf potrà vestire la maglia numero dieci una volta che si sarà ripreso dal brutto infortunio procuratosi a marzo proprio nel giorno del debutto con la Svizzera (lesione del legamento crociato anteriore di un ginocchio).