Quella che era iniziata come una trattativa per un possibile trasferimento si è trasformata in una battaglia senza esclusione di colpi. L'ex attaccante del Basilea Sebastiano Esposito e il suo club, il Cagliari, si scambiano accuse pesanti: si va dal presunto ricatto a un certificato medico per stress, fino alle minacce di azioni legali.

Hai fretta? blue News riassume per te Il Cagliari accusa l'ex attaccante del Basilea Sebastiano Esposito di aver lasciato il ritiro senza autorizzazione e parla di un presunto «tentativo di ricatto».

Il consulente del giocatore respinge tutte le accuse, sostiene che l'assenza fosse concordata e annuncia un'azione penale per diffamazione.

Dopo l'escalation dello scontro, il futuro del 24enne con il club sardo appare ormai fortemente compromesso. Riepilogo creato con

Nell'estate del 2021 Sebastiano Esposito è passato in prestito dall'Inter al Basilea. All'epoca aveva 19 anni e ha convinto il club renano, ma dopo una sola stagione i nerazzurri lo hanno girato in prestito all'Anderlecht.

In seguito ha vestito le maglie di Bari, Sampdoria ed Empoli, prima di trasferirsi al Cagliari, sempre in prestito dall'Inter, la scorsa stagione.

In Sardegna l'attaccante ha lasciato il segno. A gennaio il Cagliari ha quindi deciso di acquistarlo a titolo definitivo: Esposito ha firmato un contratto fino al 2030, mentre l'Inter ha mantenuto il 40% dell'eventuale futura plusvalenza.

Nella stagione appena conclusa ha collezionato otto gol e sei assist in 39 presenze tra tutte le competizioni.

Durante l'estate, però, l'entourage del giocatore avrebbe chiesto un adeguamento dell'ingaggio, probabilmente anche alla luce dell'interesse di diversi club.

Secondo «Football Italia», Napoli, Como, PSV Eindhoven e Hull City avrebbero sondato il terreno, mentre Atalanta e Como sarebbero state le società più interessate. Per il cartellino si parlava di una valutazione vicina ai 20 milioni di euro.

Esposito ha lasciato il ritiro durante la notte?

Da questo momento le versioni dei fatti divergono.

All'inizio di agosto il Cagliari ha comunicato che Esposito aveva lasciato il ritiro della prima squadra «senza l'autorizzazione della società».

Il direttore del club, Stefano Melis, ha commentato così l'accaduto: «Alla fine ci siamo trovati di fronte a una sorta di tentativo di ricatto. Il ragazzo, senza dubbio male consigliato dal suo agente, ha lasciato il ritiro di notte, dimostrando così mancanza di rispetto nei confronti di tutti».

Melis ha poi aggiunto: «Lo aspettavamo comunque per la ripresa degli allenamenti, ma invece è arrivato un certificato medico dal contenuto imbarazzante».

Pur avendo messo il giocatore sul mercato, il Cagliari sarebbe disposto a cederlo solo a fronte di un'offerta ritenuta adeguata.

Denuncia penale per presunte accuse di estorsione

La risposta del consulente di Esposito, Mario Giuffredi, non si è fatta attendere.

Intervistato da «Radiolina», ha respinto ogni accusa: «Sono tutte bugie: il presidente del club Tommaso Giulini vuole venderlo». Ha inoltre sostenuto di poter dimostrare la propria versione dei fatti e che il rientro di Esposito agli allenamenti il 5 agosto fosse stato concordato con il direttore sportivo Pietro Accardi e con l'allenatore Fabio Pisacane.

Giuffredi ha poi attaccato direttamente Melis, come riportato da «TuttoCagliari»: «Dovrebbe vergognarsi di aver usato il termine "ricatto"».

Quanto al certificato medico, ha spiegato che, dopo una visita da uno psicologo, al giocatore erano stati prescritti dieci giorni di riposo per stress: «Il signor Melis non è un medico, come può definire imbarazzante un certificato medico?».

Il consulente ha infine annunciato un'azione penale per diffamazione. Anche il medico che ha rilasciato il certificato avrebbe deciso di tutelare la propria reputazione nelle sedi giudiziarie.

La vicenda si è ormai trasformata in uno scontro aperto tra il giocatore e il club. Dopo quanto accaduto, appare difficile immaginare un futuro di Sebastiano Esposito con la maglia rossoblù.

Il 24enne è inoltre fratello di Francesco Pio Esposito, attaccante dell'Inter e della Nazionale italiana, e di Salvatore Esposito, centrocampista della Sampdoria.