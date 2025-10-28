Il calcio turco sta affrontando un grave scandalo. imago

Il presidente della Federazione calcistica turca Ibrahim Haciosmanoglu ha presentato delle cifre esplosive in una conferenza stampa di lunedì: centinaia di arbitri avrebbero un proprio conto scommesse nei campionati professionistici, alcuni con livelli di attività molto elevati.

Hai fretta? blue News riassume per te La Türkiye Futbol Federasyonu (Federazione calcistica della Turchia, TFF) sta indagando su centinaia di arbitri che sarebbero attivi con conti scommesse nonostante il divieto.

Dieci arbitri hanno piazzato più di 10'000 scommesse ciascuno, con un caso che ha coinvolto più di 18'000 suggerimenti.

La TFF ha annunciato ampie conseguenze e procedimenti penali, dato che tutti i casi rientrano nei cinque anni di prescrizione. Mostra di più

Secondo Ibrahim Haciosmanoglu, 371 dei 571 arbitri attivi in Turchia hanno un conto scommesse registrato. Si tratta di quasi due terzi di tutti gli arbitri. E 152 arbitri avrebbero effettivamente piazzato scommesse, tra cui sette arbitri di alto livello.

Secondo i media, le indagini della Türkiye Futbol Federasyonu (Federazione calcistica della Turchia, TFF) riguardano tutti i campionati e i livelli gerarchici, dagli arbitri d'élite agli assistenti.

Dieci arbitri avrebbero addirittura piazzato più di 10'000 scommesse. Un arbitro sarebbe in testa con 18'227 scommesse, in base ai dati dell'indagine interna della TFF.

Agli arbitri turchi è vietato avere un conto scommesse

Al momento non è chiaro se alcuni degli arbitri abbiano piazzato scommesse su partite che loro stessi hanno arbitrato, un aspetto cruciale dell'indagine in corso.

Le regole della TFF proibiscono persino possedere un conto scommesse, a differenza di quanto avviene, ad esempio nell'NBA, dove gli atleti sono autorizzati a puntare su altri sport, a patto che non ci sia un conflitto di interessi.

In Turchia il semplice possesso di un conto può portare a un divieto. Puntare soldi sulle proprie partite o su quelle dei colleghi assumerebbe una dimensione molto più grave, soprattutto perché molti tipi di scommesse – come quella sul numero di cartellini assegnati – sono particolarmente suscettibili di manipolazione, specialmente nel campo degli arbitraggi.

«Oggi sarà una pietra miliare per il calcio turco», ha dichiarato il presidente della Federazione calcisitica turca Ibrahim Haciosmanoglu. KEYSTONE

Le indagini sono in corso da mesi

«Oggi sarà una pietra miliare per il calcio turco», ha dichiarato Haciosmanoglu. Il presidente ha annunciato un'indagine completa e le relative conseguenze.

L'associazione sta lavorando da mesi a stretto contatto con le agenzie governative per rivelare la portata della possibile corruzione e della manipolazione delle scommesse nel calcio turco.

«Come TFF abbiamo iniziato nel nostro cortile. Ma stiamo anche esaminando noi stessi, a partire da me e dai miei colleghi ai vertici dell'associazione. Pubblicheremo presto i risultati», ha aggiunto Haciosmanoglu.

La Commissione disciplinare avvierà ora i procedimenti necessari. La prescrizione di cinque anni, sancita sia dalla legge turca che dallo statuto della TFF, svolge un ruolo centrale in questo senso. I casi attualmente scoperti rientrano in questo periodo: è quindi possibile intraprendere un'azione legale.