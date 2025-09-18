L'arbitro annulla il cartellino giallo e l'espulsione di Sow 17.09.2025

A seguito di un'espulsione per il Losanna, il VAR entra in gioco e la decisione viene invertita a causa di una posizione di fuorigioco. Il video-assistente arbitrale avrebbe davvero dovuto intervenire? Il Lugano protesta.

Redazione blue Sport Jan Arnet

Al 63esimo minuto Cornaredo esplode. Con il punteggio fermo sull'1-1, Renato Steffen viene trattenuto da Karim Sow e messo a terra.

L'arbitro Urs Schnyder mostra al difensore del Losanna, già ammonito, un cartellino giallo, quindi viene espluso per somma di ammonizioni.

Il VAR interviene e chiede al fischietto di rivedere l'accaduto.

Questo perché Sow avrebbe dovuto ricevere un rosso diretto per un fallo da ultimo uomo?

Le immagini televisive mostrano però che Steffen era in fuorigioco al momento di scattare in avanti. L'arbitro corregge così la sua decisione presa pochi minuti prima sul campo e annulla il secondo cartellino giallo per Sow, che può dunque continuare a giocare.

Ma il VAR avrebbe davvero dovuto intervenire?

Il regolamento dice chiaramente che il video-assistente arbitrale può intervenire solo in caso di gol, cartellini rossi diretti e rigori. Il Lugano ha reagito immediatamente e ha presentato una protesta al quarto ufficiale.

Croci-Torti: «È la prima volta che vedo una scena del genere»

L'allenatore del Lugano Mattia Croci-Torti lo ha confermato a blue Sport dopo la partita, terminata 1-1: «La decisione dell'arbitro non è facile da accettare. Abbiamo presentato ricorso e ora vedremo cosa succederà.»

«Non credo che potevano rivedere quella scena perché non era un cartellino rosso diretto: è la prima volta che vedo una scena del genere. È un peccato, avremmo potuto giocare 30 minuti con un uomo in più».

Lugano – Lausanne-Sport 1:1 Super League | 4° turno | stagione 25/26 17.09.2025

Schnyder è convinto: «Abbiamo preso la decisione giusta»

L'arbitro Schnyder ha spiegato così la decisione in un'intervista a blue Sport rilasciata al termine del match: «Il VAR mi ha chiamato davanti allo schermo per un possibile fallo da ultimo uomo. È così che l'ho visto: sarebbe stato un cartellino rosso diretto.»

«Ma poi abbiamo anche visto che c'era una posizione di fuorigioco del giocatore del Lugano all'inizio dell'azione. Per questo la decisione è stata quella giusta: fuorigioco e niente cartellino giallo. La decisione giusta deve sempre essere presa alla fine di una revisione».