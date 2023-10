Fabian Schär sta vivendo un grande momento di forma. Imago

Il centrale del Newcastle United lancia la sfida Svizzera-Bielorussia.

Grande protagonista del 4-1 tra il suo Newcastle e il PSG in Champions League, Fabian Schär si è presentato al ritiro della Nazionale con il pieno di fiducia.

«Dopo la partita non ho dormito molto, è stato davvero emozionante», ha confidato il centrale, «penso sia stato uno dei migliori momenti di sempre».

Le recenti vicissitudini hanno scompaginato la preparazione verso la sfida con la Bielorussia? «No, non cambia nulla. Come sempre, dovremo analizzare l’avversaria per sapere cosa fare».

«In campo cercheremo poi di proporre il nostro gioco e di vincere. Soprattutto in casa, non possiamo sbagliare».

Swisstxt