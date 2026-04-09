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Calcio Schaerer arbitrerà ai Mondiali

Swisstxt

9.4.2026 - 20:09

Sandro Schärer
Sandro Schärer
Imago

arbitro svizzero Sandro Schärer farà il debutto ai Mondiali.

SwissTXT

09.04.2026, 20:09

A due anni dal suo esordio agli Europei, quest’estate l’ Il 37enne svittese è infatti stato selezionato dalla FIFA per la Coppa del Mondo che si disputerà negli Stati Uniti, in Canada e in Messico. Insieme a Schärer sono stati nominati pure il 38enne ginevrino Stéphane De Almeida come assistente e il 43enne argoviese Fedayi San, che sarà il primo VAR svizzero ad un Mondiale. L’ultima volta che un arbitro svizzero ha diretto una partita della fase finale dei Mondiali è stato Massimo Busacca nel 2010.

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